Українські реформатори є потужною силою тому, що готові використовувати ті ж методи, що і інші політичні сили в Україні. Про це, коментуючи прорив державного кордону прихильниками екс-президента Грузії та прибуття останнього до України, заявив Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

Одна з причин через які українські реформатори є потужною політичною силою є їх готовність діяти так само безжально, як і усі інші

"Одна з причин чому українські реформатори є потужною політичною силою - їх готовність діяти так само безжально, як і усі інші", - твітує експерт.

У неділю Мехеїла Саакашвілі було внесено до бази українського сайту "Миротворець", який документує осіб, які загрожують суверенітету України, російських солдат, бойовиків, осіб, які співпрацюють із сепаратистами та ін. Діяльність сайту багаторазово критикувалась міжнародними організаціями, журналістами та ін.

З цього приводу Роланд Оліфант, закордонний кореспондент видання Telegraph іронічно порівняв прорив кордону прихильниками Саакашвілі із подіями на сході України.

"Це не Міхеїл Саакашвілі, це місцевий волонтер, у відпустці", - твітує Оліфант.

За інформацією "Української Правди", Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеїлом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

Викладач Королівського коледжу у Лондоні Александр Кларксон вважає думку, що Саакашвілі намагаються використати.

"Аналітики часто змальовують українських реформаторів, як мрійників-ідеалістів, але вони цілком здатні використовувати Саакашвілі, як розмінну монету", - пише Кларксон у Twitter.

Неприхильно про ситуацію з Саакашвілі висловився і оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

"Ситуація із Саакашвілі погана для: верховенства права, довіри до державних інститутів, репутації України. Добре для: Саакашвілі, російської пропаганди", - твітує Рагозін.

Оглядач побачив у сьогоднішній ситуації в Україні нагадування про 90-ті роки у Росії.

"Наприкінці 90-х років, росіяни вірили лише двом інституціям - церкві та військовим. В Україні сьогодні - те саме", - пише Рагозін.

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