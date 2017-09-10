"Добро з кулаками" - українця Усика розхвалили західні спортивні журналісти, фанати

Перемога українського боксера-професіонала Олександра Усика над німцем Марко Хуком вразила спортивних коментаторів та фанатів боксу на Заході. Особливо хвалять боксера, який зупинив суперника у 10-му раунді бою, за "чистий" поєдинок і те, що не відповідав на неспортивні дії суперника аналогічно.

Перед боєм Хук нецензурно обізвав українця, а у ході бою вдарив Усика, коли той присів, підсковзнувшись на ринзі. Спроби вивести Усика з себе зазнали невдачі - українець впевнено перебивав агресивного Хука доки рефері не зупинив поєдинок.

"Що відбуєваться, коли ти б'єш Усика: 1. Він дивиться на тебе. 2. Сміється. 3. Без упину гамселить тебе наступні 20 секунд", - твітує Майкс Бенсон журналіст talksport.com

"Усик абсолютний джентельмен. Дуже граціозний, швидкий, технічно досконалий лівша. Який боєць", - захоплюється Том Крейз, журналіст видання Bad Left Hook.

"Олександр Усик - один із найкращих бійців, яких я будь-коли бачив. Одного дня він створить проблеми і найкращим важковаговикам (зараз Усик боксує на одну вагову категорії нижче - прим. ГА), повірте мені", - твітує британський боксер-професоніал Ентоні Фаулер.

"Кожному, хто називає Усика нудним - я не бачив нічого нудно сьогодні. Класний бій. Усик дає жару", - пише коментатор боксу Адам Абрамовіц.

"Хай мені хтось назве боксера кращого за Усика у цій вазі. Я почекаю. Цього чолов'ягу не зупинити, він точно буде непереожним", - твітує один із захоплених глядачів поєдинку.

У бою проти Хука, який відбувся у Берліні, Усик захистив титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).

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