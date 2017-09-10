"Бардак" - ситуацію з Саакашвілі коментують міжнародні оглядачі

Б'юся об заклад Порошенко тепер жалкує, що позбавив Саакашвілі громадянства. Потенційно саме цим вчинком він відновив політичну кар'єру Міші

Західні журналісти та оглядачі активно коментують ситуацію навколо спроби колишнього голови Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі прибути до України.

На момент написання матеріалу Саакашвілі знаходився у потязі "Перемишль"- "Київ", який затримується у Польщі з вимогою до Саакашвілі залишити вагон. Повідомляється буцімто адміністрація "Укрзалізниці" отримала наказ не рушати доки Саакашвілі знаходиться у потязі.

"Який бардак створив Порошенко. Втрата паспорту виявилась позитивом для політичної кар'єри Саакашвілі", - твітує журналіст Coda Story Наталія Антелава.

"Не можна не любити політику в Україні", - коментує перипетії довкола Саакашвілі Алек Лунь, кореспондент видання Telegraph у Москві.

"Ленін у 1917-му, Саакашвілі у 2017-му - революціонери обирають потяги", - твітує журналіст-міжнародник Леонід Рагозін.

"Не можу зрозуміти, як Порошенко міг припуститися помилки з позбавленням Саакашвілі громадянства і створити цю ситуацію... Б'юся об заклад Порошенко тепер жалкує, що позбавив Саакашвілі громадянства. Потенційно саме цим вчинком він відновив політичну кар'єру Міші", - дивується Метью Купфер, редактор "Громадського" у серії твітів.

Саакашвілі становить таку ж загрозу для Порошенка, як і будь-який іншний безробітний шоумен. Реформаторам краще шукати іншого лідера

"Саакашвілі вважає поточну ситуацію своїм драматичним поверненням до української політики, але він просто перетворює себе на м'ячик для настільного тенісу для українських політичних сил", - твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

Цей же оглядач відзначив, що Саакашвілі немає потенціалу очолити українських реформаторів.

"Рейтинг Саакашвілі меншний за 5%, він не має мережі в українських регіонах, а допомагають йому люди, які хочуть його використати в своїх інтересах. Саакашвілі становить таку ж загрозу для Порошенка, як і будь-який іншний безробітний шоумен. Реформаторам краще шукати іншого лідера", - додає Кларксон.

За інформацією "УП", лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що має намір на автобусі їхати до пункту пропуску "Краковець" на польсько-українському кордоні, як планувалося спочатку.

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