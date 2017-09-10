"Україна не контролює вже і західний кордон" - коментатори про прорив Саакашвілі

Саакашвілі прорвався через пропускний пункт та прибув до України, повне фіаско для уряду України, який не зумів це попередити

Україна втратила контроль над західних кордоном. Про це, коментуючи фактичний прорив кордону України прихильниками Міхеїла Саакашвілі та його прибуття на територію держави, заявив Лучіан Кім, московський кореспондент американського National Public Radio, який публікується також у численних авторитетних міжнародних виданнях.

"У 2014-му Україна втратила контроль над своїм східним кордоном; сьогодні - над західним", - твітує Кім.

" 2014 - Росія вдерлась в Україну, 2017 - Саакашвілі вдерся в Україну, а що буде у 2020-му? ", - іронізує Крісітан Борис, канадський журналіст, який, серед іншого, працює на Бі-Бі-Сі.

"Дивлюся на цей балаган із Саакашвілі-Україна - Путін мабуть на сьомому небі від щастя", - твітує Андрей Матісак, журналіст словацього видання Pravda.sk

Раніше "УП" повідомила, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прорвався через кордон у ПП "Шегині". Видання також відзначило, з посиланням на прикордонну службу України, що " ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку".

Загалом західні оглядачі, які слідкують за розвитком ситуації, відзначають, що вона негативно позначиться на іміджі України.

"Саакашвілі прорвався через пропускний пункт та прибув до України, повне фіаско для уряду України, який не зумів це попередити", - твітує Владислав Давідзон, який виступає аналітиком з питань України для видань American Interest та Foreign Policy.

"Я не думаю, що хтось після сьогоднішнього цирку виглядатиме добре. Але Саакашвілі, на мою думку, переграв Порошенко. І що тепер?", - пише Крістофер Міллер, коресподент "Радіо Свобода".

"Історія із Саакашвілі дуже нашкодила іміджу та позиції України. І я кажу це, як найвідданіший прихильник та союзник України", - каже Якуб Янда, заступник директора аналітичного центру Evropské hodnoty у Празі.

"Важко бачити у Саакашвілі щось більше, ніж негативну силу в українській політиці. Його використовують, як пішку інші сили", - твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

"В Україні усі політики, з усіх боків, розігрують фарс. Неймовірний соціальний престиж мають військові", - також відзначає експерт.

Водночас Кларксон віддає належне Саакашвілі, як реформатору.

Єдним українським політиком, який виглядає добре на фоні змагань команди Тимошенко-Саакашвілі та Аваков-Порошенко є Турчинов

"Саакашвілі більш ефективний реформатор, ніж Порошенко, але у час кризи, я б не хотів, щоб він вирішував, як відповідати Путіну", - пише Кларксон.

Експерт також висловив думку, що єдним українським політиком, який виглядає добре на фоні змагань команди Тимошенко-Саакашвілі та Аваков-Порошенко є Турчинов.

"Хочу нагадати "оглядачам" у Twitter: Україна це держава. Вона має кордони. Кордон порушено - це порушення закону. Це веде до арешту", - твітує український журналіст німецького ARD Гоша Тихий.

За інформацією "УП", нині Міхеїл Саакашвілі з прихильниками прямує до Львова.

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