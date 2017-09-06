Суд ЄС постановив, що Угорщина і Словаччина зобов’язані приймати біженців

Позов двох членів ЄС до Брюсселю був відхилений Європейським судом

Суд Євросоюзу в середу відхилив скарги Словаччини та Угорщини на міграційну політику ЄС, підтримавши право Брюсселя вимагати від держав-членів приймати прохачів притулку.

Суперечка почалася два роки тому, коли понад мільйон мігрантів хлинули до Європи через Середземне море.

Європейський суд визнав, що ЄС мав право встановлювати для національних урядів обов’язкові квоти на розселення біженців, головним чином із Сирії, що переміщуються з Італії та Греції.

«Суд відхиляє позови Словаччини та Угорщини щодо тимчасового механізму обов’язкового розселення претендентів на надання притулку», –заявив базований в Люксембурзі суд, зазначивши, скарги відхиляються «повністю».

Програма ЄС передбачає заходи для переселення до 120 тисяч осіб з мусульманських країн.

Уряд Німеччини привітав рішення суду ЄС, заявивши, що очікує від Угорщини і Словаччини негайного виконання рішень Євросоюзу.

На підтримку рішення суду також виступила міжнародна організація Amnesty International, яка зазначила, що Угорщина і Словаччина намагалися перетворити свої країни в «вільні від біженців зони».

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