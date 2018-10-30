"Абсурд" - західний економіст про позицію Регуляторної служби щодо ціни на газ

"Поганою та абсурдною" назвав експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд позицію Державної регуляторної служби України щодо рішення Кабміну про підвищення ціни на газ.

Кабміном ухвалено рішення підвищити ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада 2018 року.

Раніше стало відомо, що Державна регуляторна служба України відмовила в погодженні проекту постанови Кабінету міністрів про підвищення вартості газу для населення. Пізніше глава служби Ксенія Ляпіна заявила в інтерв'ю українським ЗМІ, що служба не буде оскаржувати постанову Кабміну про підвищення ціни на газ для населення. Підвищення ціни на газ є вимогою МВФ для подальшої фінансової допомоги Україні.

"Погано та абсурдно, - відзначив Аслунд на своїй сторінці у Twitter, - йдеться про (підвищення цін на газ для населення) фундамент угоди з МВФ", - заявив Аслунд, пізніше відзначивши, що заява Ляпіної вказує на збереження чинності рішення Кабміну.

Водночас Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії в Center for International Private Enterprise (США), припускає, що питання підвищення цін на газ все ще може стати об'єктом маніпуляцій з боку українських політиків.

"Обирали між валютною кризою та газовою. Уряд обрав останнє заради подальших маніпуляцій. Україна - це прекрасна країна, проклята мати жахливих політиків", - відзначив Гонц у Twitter.

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