Трамп: Відносини з Росією «гірші, ніж будь-коли раніше»

Президент Трамп заявив у середу, що відносини США з Росією є «гірші, ніж будь-коли раніше» після того, як Росія поставила у безвихідне становище зусилля провести слідство в справі ймовірної хімічної атаки в Сирії.

Пишучи на сторінці у Twitter, Трамп закликав Путіна «припинити гонку озброєнь».

«Наші відносини з Росією гірші, ніж будь-коли раніше, і це включає «холодну війну». Для цього немає причини. Ми потрібні Росії, щоб помогти їй в економічних справах, щось, що було б дуже легко зробити, і потрібно, щоб всі країни працювали разом», написав Трамп, додаючи: «Припинемо гонку озброєнь?».

Таку заяву Трамп зробив через кілька годин після того, як російські офіційні особи заблокували в Раді Безпеки ООН резолюцію з осудом хімічних атак і створення комісії для проведення слідства в справі ймовірної хімічної атаки на опорний пункт сирійських повстанців.

Голова Постійного представнцтва США при ООН Ніккі Гейлі висловила догану Росії з приводу вето у вівторок:

«Репутація не буде корисною для одного з постійних членів цієї ради. На жаль, Росія знову поставила режим Асада вище єдності цієї ради», сказала Гейлі. – Ми сказали це раніше, що Росія не зупиниться перед нічим, щоб захистити режим Асада».

Трамп поклав вину за хімічну атаку прямо на Путіна і президента Сирії Башара аль-Асада.

«Росія обіцяла збити всі ракети, запущені проти Сирії. Будь-готовою, Росіє, тому що вони прилетять, гарні, нові й “розумні”? сказав він, попереджаючи про військову відповідь. Росія, тимчасом, обіцяла відповісти на будь-які американські дії, скеровані проти уряду Асада.

«Якщо буде американська ракетна атака, – відповідно до заяв як Путіна, так і начальника генерального штатбу – зіб’ємо американські ракети і навіть джерела, які використано для їх запуску, сказав російський посадовець, як повідомила Al Jazeera.

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