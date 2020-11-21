Автор законопроекту про підтримку демократії у Білорусі: Росія може вдатись до експансії

Палата представників Конгресу США схвалила виправлений і розширений Закон про демократію в Білорусі. Цей документ дає президенту США додаткові повноваження у питанні запровадження санкцій проти офіційного Мінська через фальсифікації на виборах у серпні цього року і порушення прав людини.

Законопроект прокоментували у Білорусі. Як повідмоляє державна інформаційна агенція країни БелТА, голова постійної комісії з міжнародних справ палати представників Національних зборів Білорусі Андрій Савіних заявив, що рішення Конгресу США виглядає "дещо безглуздо" на тлі повідомлень про вибори у самих США.

Автор законопроекту, конгресмен-республіканець від штату Нью-Джерсі Кріс Сміт, в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» розповів про необхідність ухвалення нової редакції акту, який діє у США з 2004 року.

Данила Гальперович: Чи була практична необхідність міняти Закон про демократію в Білорусі, який ви ініціювали у 2004-му році, і який діє до сих пір?

Крістофер Сміт: Так, це буде вже четверта редакція закону, який, як ви правильно сказали, я розробив в 2004 році. Нам необхідно ще раз підтвердити і підсилити цей закон, розширивши сферу його дії, і ввести як економічні санкції, так і заборону на видачу віз щодо тих, хто проводить цю жахливу практику побиття і арештів, особливо проти Лукашенка особисто. Ми знаємо, що президентські вибори на початку серпня в Білорусі були сфальсифіковані. Минулого вже 100 днів після цих виборів, і народ Білорусі, як і раніше протестує на вулицях. 30 тисяч чоловік були арештовані, кілька вбиті.

Волелюбні народи в усьому світі, особливо у Сполучених Штатах, повинні як ніколи раніше голосно висловитися на цю тему. Я думаю, що втілення в життя положень Закону про демократію в Білорусі буде мати велике значення. Санкції працюють. Раніше багато політв'язні були відпущені після того, як ми запровадили санкції проти приблизно двохсот наближених Лукашенко. Тому зараз необхідно розширити і в цьому розширеному вигляді ще раз затвердити закон, який у нас є.

Д.Г .: До якої міри Росія залучена до того, що відбувається в Білорусі? Ми бачили повідомлення про те, що співробітники пропагандистських каналів, зокрема, RT, були відправлені на білоруське телебачення замістити білоруських журналістів.

К.С .: Немає сумніву в тому, що багато так званих «російських журналістів» проникли в Білорусь, і тепер проводять інформаційну операцію на підтримку Лукашенка. І знову виникає питання, чи є ми свідками повторення того ж самого, що було в Криму, коли Росія вторгається і фактично бере під свій контроль суверенну країну, яка вже і так схиляється перед Москвою. Не випадково ми назвали наш Закон законом про права людини, демократії та суверенітет Білорусі. Ідея полягає в тому, що ми не хочемо допустити, щоб Росія поглинула територію і народ Білорусі. Це ключове питання. Ми ясно даємо зрозуміти, що мови про це бути не може. Ми знаємо, що Росія зробила подібне не тільки в Україні, але і в грузинських республіках Південної Осетії і Абхазії. Вони здійснюють експансію - спочатку вони відчувають, що можуть кудись проникнути, і вони спочатку готують це, використовуючи так званих «журналістів», щоб обробити людей пропагандою. Наступним кроком може стати захоплення.

Д.Г .: Нещодавно Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС може перейти від персональних санкцій проти білоруських чиновників до секторальних. Чи будуть США слідувати в тому ж напрямку, чи можливе запровадження американських секторальних санкцій проти Білорусі?

К.С .: По-перше, нам потрібно все-таки запровадити персональні жорсткі санкції проти досить великого числа осіб, щоб бути впевненими в тому, що всі ті, хто бив людей - аж до рівня тих, хто це робив, «сміливо» позбувшись від нашивок та імен на формі, щоб не бути упізнаними - понесуть відповідальність. Вони повинні відповісти по повній програмі, особливо ті, хто принижував і знущався над людьми, які потрапили на закінчення, бив їх кийками, заломивши їм руки, в автозаках і слідчих ізоляторах. Ці люди, крім наших санкцій, повинні відповісти за свої дії відповідно до карного кодексу.

Чи підемо ми в санкціях далі? Так, я думаю, ми повинні це зробити і перейти до секторальних санкцій, звернувши увагу на ті галузі промисловості, які приносять дохід особисто Лукашенко. Ми могли б «накрити» їх санкціями в розумінні можливості ведення ними справ з банками США і з ким-небудь в Сполучених Штатах в принципі.

Д.Г .: У вас є великий досвід роботи в ОБСЄ, ви свого часу керували Гельсінкською Комісією США. Наскільки важливим є співробітництво в рамках цієї організації, як і трансатлантична співпраця, в тому, щоб зупинити насильство в Білорусі?

К.С .: Це дуже важливо - співпрацювати і працювати в унісон з Європою. Коли я розробляв ще першу редакцію Закону про демократію в Білорусі в 2004 році, ми склали єдиний список тих, хто підпадає під наші санкції - це зробила адміністрація Джорджа Буша-молодшого. І практично ідентичний список склала Європа, що було дуже продуктивно: ті люди, які не могли вести справи з США або їздити сюди, не могли вести справи з Європою і відвідувати Європу. Я впевнений, що подібну співпрацю з нашими друзями і союзниками в ЄС має бути продовжено.

Д.Г .: Я помітив, що і в попередніх, і у цій редакції вашого закону відзначається особлива роль американського іномовлення - «Голосу Америки», "Радіо Свобода" - для доставки достовірної інформації громадянам Білорусі.

Л.С .: Так, роль достовірної інформації зараз там критично важлива, важливо забезпечувати людей реальною інформацією і протистояти спробам обдурити або залякати їх за допомогою брехливої пропаганди. Ми такими діями підтримуємо в людях надію. Я народився в 1953 році і дорослішав в розпал «холодної війни», і з тих пір я пам'ятаю одну хорошу приказку: «Залізна завіса не є звуконепроникною». Тоді «Голос Америки» і Радіо Свобода робили те ж, що ви робите і зараз - ви долаєте перепони, щоб достукатися до людських сердець і умів, щоб достукатися до їхніх інтелектуальних здібностей, кажучи їм: «Подивіться, що відбувається у вашій країні». І тому вони звертаються за правдою до вас, «Голосу Америки», адже вони не можуть отримати це від RT і інших подібних медіа, які навіюють брехню. Спасибі вам за те, що ви це робите. Я пам'ятаю, як Вацлав Гавел говорив, що йому це мовлення допомагало продовжувати сподіватися, як і іншим людям. Навіть в табори до політв'язнів ваша інформація проникала, допомагаючи людям боротися.

Д.Г .: Я хотів би звернути увагу на один момент в законі, який напевно буде відзначений і розкритикований як Кремлем, так і лояльними йому медіа в Росії і Білорусі. У вас в документі йдеться, що США «ніколи не визнає включення Білорусі до складу так званої" союзної держави" з Росією». Але цей союз Росії і Білорусі існує, хоча і в основному на папері, вже 20 років, і навіть зареєстрований органами ООН. Ви не боїтеся, що вас звинуватять у втручанні у внутрішні справи цих двох країн?

К.С .: Так, ми пам'ятаємо, що туди і Сербія теж хотіла увійти, за Слободана Мілошевича. Мені здається, що за певних умов Путін може зробити такий же хід, дуже серйозний хід в сторону точно того ж, що він зробив в Україні, в Криму. Я приїхав до Грузії за тиждень після того, як Росія увійшла в Південну Осетію - у деяких моїх виборців родичі опинилися по той бік лінії фронту, і я допомагав їх звідти витягнути за допомогою ОБСЄ і Червоного Хреста. І ми були майже впевнені в тому, що російські танки дійдуть до Тбілісі, вони йшли саме в тому напрямку. І світ не особливо обурювався з цього приводу. Ми сиділи і розмовляли з нашим послом в Грузії, а частина персоналу посольства була вже евакуйована. Я б не хотів, щоб Путіну була дана можливість повторити щось подібне.

Ми повинні бути пильними і дуже активними. Якщо пам'ятаєте, США ніколи не визнавали захоплення Радянським Союзом країн Балтії. Я вважаю, що наша стурбованість має серйозні підстави - Росія може спробувати захопити контроль над Білоруссю, тому ми зараз згадуємо це в законі.

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