Республіканці підтримують Україну, як і демократи, але закликають Байдена виразніше пояснити, у чому інтерес США

На тлі звернення 10 серпня адміністрації президента Байдена до Конгресу США щодо надання Україні додаткової допомоги на загальну суму близько 24 мільярдів доларів, в американських політичних та урядових колах посилилися дискусії щодо доцільності такої підтримки та необхідності чіткіше пояснити американській громадськості, як саме інтереси США виграють від підсилення обороноздатності України.

Подібний запит Білого дому на допомогу для України був достатньо легко ухвалений у 2022 році. Однак, останнім часом політична ситуація в Конгресі США, зокрема Палаті представників, змістилась у бік більш консервативного бюджетного підходу, хоч у Сенаті продовжує існувати потужна двопартійна підтримка проукраїнських ініціатив.

Крім того, за даними нещодавнього опитування громадської думки, проведеного CNN, 55% американців виступають проти ухвалення Конгресом додаткового оборонного фінансування для України; адже відсутність чітких ознак, що війна в Україні невдовзі закінчиться, а також відносно повільний темп контрнаступу українських військ, на думку деяких оглядачів, можуть позначатися на готовності американців і надалі непохитно підтримувати Україну.

Водночас, на думку представників адміністрації Байдена, інші опитування вказують на незмінність підтримки України серед американців, зазначає CNN.

“Важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то (постане питання)де він зупиниться далі?” – зауважив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що підтримувати Україну важливо з точки зору національної безпеки США, а підтримка України з боку американського народу, а також Конгресу і політичних партій, була і залишається “непохитною”.

Втім, спікер Палаті представників республіканець Кевін Маккарті та деякі інші республіканські конгресмени вже заявили, що вони не погодять допомогу Україні у наступному фіскальному році, повідомляє Washington Examiner.

Таку позицію Маккарті можна частково пояснити впливом консервативно налаштованих коргнесменів на витратні ініціативи, підтримка яких потрібна Маккарті.

"Ні. Це має бути неприйнятно для Республіканської партії в Палаті представників, – цитує Washington Examiner заяву когресмена-республіканця з Техасу Чіпа Роя. – Настав час виступити на захист американців і проти монопартійності”.

Республіканці вимагають більшої підзвітності

Інший конгресмен-республіканець Ден Бішоп в інтев’ю Fox News Digital зазначив: “Ми не можемо продовжувати викидати гроші на підтримку цього конфлікту без підзвітності та прозорості. Немає жодних зобов’язань і планів навіть визначити, як виглядає перемога. Американцям уже досить того, що Вашингтон стрімголов кидається у нескінченні війни”.

Водночас, адміністрація Байдена сформувала сам запит загальною вартістю приблизно 40 мільярдів доларів у такий спосіб, щоб він здобув прихильність як демократів, так і республіканців, зокрема, включивши до нього додаткові видатки на убезпечення американсько-мексиканського кордону, що є вкрай важливим пріоритетом для республіканців, зазначає PBS.

А директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті закликала до швидких дій для виконання “зобов’язань [США підтримувати] український народ у захисті своєї батьківщини та демократії в усьому світі”, а також фінансування інших внутрішніх потреб, цитиє PBS.

Тож в адміністрації впевнені, що запит Байдена на додаткове фінансування для України та інших потреб врешті-решт буде ухвалено, незважаючи на політичні складнощі, повідомляє CNN.

Деякі прихильники України серед республіканців кажуть, що це той унікальний випадок, коли багато республіканців хочуть, щоб Байдену вдалося згуртувати американський народ навколо ідеї допомоги України.

Тим не менше, навіть вперті прибічники України в Конгресі визнають, що адміністрації Байдена варто більш активно і переконливо пояснювати американцям необхідність підтримки України та артикулювати стратегічні переваги для Сполучених Штатів від такого використання державних грошей.

На думку помічника одного з конгресменів-республіканців, з яким на умовах анонімності спілкувалася мережа CNN, просто нарікати, що “Путін поганий” недостатньо – крім надання грошей необхідно артикулювати “стратегію перемоги”.

Помічник іншого конгресмена-республіканця гадає, що Байден має висловлює свою позицію “таким чином, щоб це було зрозуміло звичайним американцям”.

“Він недостатньо говорить про те, чому підтримка України необхідна для стримування Китаю від вторгнення на Тайвань, або про те, як США руйнують одного з головних своїх супротивників, навіть не ставлячи на карту життя американців”, — додав у розмові з CNN цей помічник, імені якого канал не називає.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор дотримується подібної думки. У відповідь на запитання CNN, він заявив, що Байден повинен розширити аргументацію підтримки України за межі розмов про необхідність зберігати міжнародний порядок, заснований на правилах. “

“Українці захищають США від Росії, і це коштує нам менше 6% нашого оборонного бюджету, щоб українська армія знищувала російську армію без американських солдатів на полі бою”, – зауважив Тейлор.

Загалом, від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Конгрес уже схвалив 113 мільярдів доларів військової, економічної, гуманітарної та іншої допомоги для України, включаючи близько 70 мільярдів доларів на безпеку, розвідку та інші витрати на військові дії.

З цієї суми близько 90 відсотків уже витрачено або вже призначено до використання.