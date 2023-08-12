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- Голос Америки
Республіканці підтримують Україну, як і демократи, але закликають Байдена виразніше пояснити, у чому інтерес США
На тлі звернення 10 серпня адміністрації президента Байдена до Конгресу США щодо надання Україні додаткової допомоги на загальну суму близько 24 мільярдів доларів, в американських політичних та урядових колах посилилися дискусії щодо доцільності такої підтримки та необхідності чіткіше пояснити американській громадськості, як саме інтереси США виграють від підсилення обороноздатності України.
Подібний запит Білого дому на допомогу для України був достатньо легко ухвалений у 2022 році. Однак, останнім часом політична ситуація в Конгресі США, зокрема Палаті представників, змістилась у бік більш консервативного бюджетного підходу, хоч у Сенаті продовжує існувати потужна двопартійна підтримка проукраїнських ініціатив.
Крім того, за даними нещодавнього опитування громадської думки, проведеного CNN, 55% американців виступають проти ухвалення Конгресом додаткового оборонного фінансування для України; адже відсутність чітких ознак, що війна в Україні невдовзі закінчиться, а також відносно повільний темп контрнаступу українських військ, на думку деяких оглядачів, можуть позначатися на готовності американців і надалі непохитно підтримувати Україну.
Водночас, на думку представників адміністрації Байдена, інші опитування вказують на незмінність підтримки України серед американців, зазначає CNN.
“Важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то (постане питання)де він зупиниться далі?” – зауважив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він додав, що підтримувати Україну важливо з точки зору національної безпеки США, а підтримка України з боку американського народу, а також Конгресу і політичних партій, була і залишається “непохитною”.
Втім, спікер Палаті представників республіканець Кевін Маккарті та деякі інші республіканські конгресмени вже заявили, що вони не погодять допомогу Україні у наступному фіскальному році, повідомляє Washington Examiner.
Таку позицію Маккарті можна частково пояснити впливом консервативно налаштованих коргнесменів на витратні ініціативи, підтримка яких потрібна Маккарті.
"Ні. Це має бути неприйнятно для Республіканської партії в Палаті представників, – цитує Washington Examiner заяву когресмена-республіканця з Техасу Чіпа Роя. – Настав час виступити на захист американців і проти монопартійності”.
Республіканці вимагають більшої підзвітності
Інший конгресмен-республіканець Ден Бішоп в інтев’ю Fox News Digital зазначив: “Ми не можемо продовжувати викидати гроші на підтримку цього конфлікту без підзвітності та прозорості. Немає жодних зобов’язань і планів навіть визначити, як виглядає перемога. Американцям уже досить того, що Вашингтон стрімголов кидається у нескінченні війни”.
Водночас, адміністрація Байдена сформувала сам запит загальною вартістю приблизно 40 мільярдів доларів у такий спосіб, щоб він здобув прихильність як демократів, так і республіканців, зокрема, включивши до нього додаткові видатки на убезпечення американсько-мексиканського кордону, що є вкрай важливим пріоритетом для республіканців, зазначає PBS.
А директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті закликала до швидких дій для виконання “зобов’язань [США підтримувати] український народ у захисті своєї батьківщини та демократії в усьому світі”, а також фінансування інших внутрішніх потреб, цитиє PBS.
Тож в адміністрації впевнені, що запит Байдена на додаткове фінансування для України та інших потреб врешті-решт буде ухвалено, незважаючи на політичні складнощі, повідомляє CNN.
Деякі прихильники України серед республіканців кажуть, що це той унікальний випадок, коли багато республіканців хочуть, щоб Байдену вдалося згуртувати американський народ навколо ідеї допомоги України.
Тим не менше, навіть вперті прибічники України в Конгресі визнають, що адміністрації Байдена варто більш активно і переконливо пояснювати американцям необхідність підтримки України та артикулювати стратегічні переваги для Сполучених Штатів від такого використання державних грошей.
На думку помічника одного з конгресменів-республіканців, з яким на умовах анонімності спілкувалася мережа CNN, просто нарікати, що “Путін поганий” недостатньо – крім надання грошей необхідно артикулювати “стратегію перемоги”.
Помічник іншого конгресмена-республіканця гадає, що Байден має висловлює свою позицію “таким чином, щоб це було зрозуміло звичайним американцям”.
“Він недостатньо говорить про те, чому підтримка України необхідна для стримування Китаю від вторгнення на Тайвань, або про те, як США руйнують одного з головних своїх супротивників, навіть не ставлячи на карту життя американців”, — додав у розмові з CNN цей помічник, імені якого канал не називає.
Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор дотримується подібної думки. У відповідь на запитання CNN, він заявив, що Байден повинен розширити аргументацію підтримки України за межі розмов про необхідність зберігати міжнародний порядок, заснований на правилах. “
“Українці захищають США від Росії, і це коштує нам менше 6% нашого оборонного бюджету, щоб українська армія знищувала російську армію без американських солдатів на полі бою”, – зауважив Тейлор.
Загалом, від початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, Конгрес уже схвалив 113 мільярдів доларів військової, економічної, гуманітарної та іншої допомоги для України, включаючи близько 70 мільярдів доларів на безпеку, розвідку та інші витрати на військові дії.
З цієї суми близько 90 відсотків уже витрачено або вже призначено до використання.
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- Голос Америки
Розслідування справи Гантера Байдена затягнеться. Прокурор отримав додаткові повноваження
Розслідування справи Гантера Байдена, сина чинного президента США, буде вести спеціальний прокурор з додатковими повноваженнями, оголосив у п’ятницю генпрокурор США.
Меррік Ґарленд підвищив статус федерального прокурора Девіда Вайса, який уже висунув кримінальні звинувачення у цій справі. Нові повноваження нададуть прокурору додаткові ресурси для продовження розслідування та висунення нових звинувачень за межами штату Делавер.
Несподівана заява пролунала після того, як прокурори оголосили в судовій заяві в п’ятницю, що переговори про визнання провини з командою захисту Байдена зайшли «в глухий кут» і що справа матиме судовий розгляд.
Вайс був призначений Трампом на посаду прокурора США в штаті Делавер у 2018 році, він розслідував закордонні ділові операції Гантера Байдена з 2019 року. Адміністрація Байдена залишила його на посаді, щоб продовжити це розслідування. Республіканці наполягають на розслідуванні ділових операцій Гантера Байдена.
У повідомленні Міністерства юстиції в п'ятницю Ґарленд пояснив, що він зробив цей крок після запиту Вайса на початку цього тижня. Ґарленд сказав, що по закінченні розслідування, спеціальний прокурор підготує звіт, і Міністерство юстиції оприлюднить його в якомога повнішому вигляді.
«Призначення пана Вайса дає більше впевненості американському народу, департамент відданий незалежності та підзвітності в особливо чутливих питаннях», — сказав Ґарленд на пресконференції.
Адвокат Гантера Байдена, Кріс Кларк, відповів у заяві: «Ми впевнені, що коли всі ці маневри будуть закінчені, мій клієнт матиме рішення і успішно продовжуватиме своє життя». Кларк додав, що розслідування триває вже п'ять років.
Справа з податками та володінням зброєю матиме продовження
За даними прокуратури США в Делавері, Гантера Байдена звинуватили у двох податкових правопорушеннях за нібито несплату податку на прибуток у 2017 і 2018 роках, коли він заробив понад 1,5 мільйона доларів.
Також йому загрожує додаткове звинувачення у кримінальному злочині за нібито володіння вогнепальною зброєю під час наркозалежності та вживання наркотиків.
У цих двох справах раніше Гантер Байден домовився з прокуратурою про те, що визнає себе винним, щоб уникнути тюремного терміну.
Однак суддя окружного суду США Меріеллен Норейка скасувала угоду через «нестандартні умови» та «незвичайний» характер запропонованої резолюції щодо звинувачення у володінні вогнепальною зброєю.
У судовому поданні в п’ятницю команда Вайса заявила, що тепер очікує, що справа буде передана до суду. У ній потенційно можуть бути висунути нові, більш серйозні звинувачення, що виходять за межі Делаверу – у Вашингтоні чи Каліфорнії.
Республіканці хочуть, щоб молодшого Байдена притягнули до кримінальної відповідальності разом із президентом. Вони стверджують, що президент Байден отримав прибуток від бізнес-операцій свого сина в Україні та Китаї.
Поки що прокурор не знайшов жодних доказів того, що бізнесові справи Гантера Байдена сприяли президентському статусу його батька.
Але, на думку деяких республіканців, розслідування прокурора Вайса було «недостатньо агресивним».
Спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті уже заявив, що палата продовжить розслідування щодо президента та його сина незалежно від оголошення спеціального прокурора.
Оглядачі очікують, що призначення спеціального прокурора та ймовірне висунення нових звинувачень майже напевно розтягнуть розслідування справи Гантера Байдена до періоду президентських виборів 2024 року. І вона надалі відволікатиме увагу чиновників Білого дому, які донедавна сподівалися, що проблема наближається до вирішення.
З іншого боку, на тлі розслідувань справ колишнього президента Дональда Трампа, оглядачі кажуть, що п’ятничне оголошення також може розвіяти деякі твердження консерваторів про те, що в США існує два стандарти правосуддя – один для республіканців і інший для нинішнього президента та його сина.
У повідомленнні було використоно інформацію VoA, BBC, Reuters.
- Голос Америки
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