Посаду в керівництві Республіканської партії посіла прихильниця Трампа

Республіканці у Палаті представників Конгресу США переважною більшістю голосів підтримали Еліз Стефаник на посаду голови Конференції республіканців у Палаті представників Конгресу - третю за значимістю посаду в республіканській фракції - замість Ліз Чейні, яку усунули з керівництва партії за критику колишнього президента Дональда Трампа, який продовжує стверджувати, що вибори в 2020 році були сфальсифіковані.

За підсумками таємного голосування стало зрозуміло, що Трамп ще більше домінує у партії навіть після поразки республіканців на виборах до обох палат Конгресу і на виборах президента. Трамп планує зіграти важливу роль на проміжних виборах до Конгресу наступного року, а також не виключає того, що знову балотуватиметься на посаду президента в 2024 році.

«Він має велике значення для нашої республіканської команди, - заявила Стефаник, виступаючи в п'ятницю в Капітолії. - Я вважаю, що лідера Республіканської партії вибирають виборці, а президент Трамп - це лідер, на якого вони розраховують».

Стефаник активно виступала на захист Трампа під час двох процесів щодо його імпічменту.

У п'ятницю вона заявила, що "американський народ страждає через крайні ліві радикальні соціалістичні рішення президента Джо Байдена та спікерки Ненсі Пелосі". За словами Стефаник США потерпають від криз на кордоні, економічної кризи, та кризи у сфері національної безпеки.

Вона заявила, що респубілканці борються проти підвищення податків для американців на трильйони доларів, за відновлення економіки та створення нових робочих місць.

Після підбиття підсумків голосування Трамп опублікував на своєму сайті повідомлення, привітавши «Елізу Стефаник з її великою та рішучою перемогою! Республіканська партія у Палаті представників об'єднана, а рух "Повернемо велич Америці» - сильний", написав екс-президент.

Відзначаючи перемогу Стефаник, лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті сказав про те, що жорстка битва за лідерство серед республіканців залишилася позаду.

Критик колишнього президента США, оглядачка видання The Washington Post Дженніфер Рубін твітує сьогодні, що лідери респубілканської партії коряться наказам не власних виборців, чи Конституції, а Трампа.

"Еліз Стефаник, колись поміркована, перекинулась до Трампа, щоб подолати виклик на рівні внутрішньопартійних виборів. Вона відверто брехала щодо виборів 2020-го року, щоб пояснити, чому голосовала за скасування результатів. І тепер вона отримала за це винагороду. Чисті, безпринципні амбіції виглядають потворно, коли так відкрито демонструються", - твітує колишній радник Барака Обами Девід Аксельрод.

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