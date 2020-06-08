Генсек НАТО: присутність сил США зросла у Польщі, країнах Балтії, Румунії

Країни НАТО повинні продовжувати вкладати кошти у свою військову міць та безпеку, адже це – запорука процвітання. Про це під час онлайн-конференції дослідницького центру "Атлантична рада" заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю

Відповідаючи на запитання про повідомлення у медіа, що президент Дональд Трамп хоче часткового виведення американських військ з баз у Німеччині, Столтенберг сказав: "Я не можу коментувати на спекуляції у медіа, але ми постійно радимось зі США та іншими союзниками про розподіл сил у Європі".

Він заявив, що у низці європейських країн присутність американських сил зросла, зокрема, у Польщі, країнах Балтії, Румунії, зокрема, збільшилась військово-морська присутність США в Іспанії та Норвегії. Також Америка надає більше обладнання й тренувань. "Зараз ми робимо разом більше, ніж за останні багато років і, власне, посилили співпрацю", - наголосив генсек Альянсу.

Також генсек НАТО виклав основні напрямки розвитку Альянсу до 2030 року. В його баченні "НАТО-2030" - це не перезапуск організації, а посилення військового та політичного аспекту. Росія продовжує свою військову активність, пропаганду і дезінформацію; зростання впливу й економічної потужності Китаю, що несе зміни у розстановці сил у світі; а також терористичні організації - це головні виклики для країн-союзників, заявив Столтенберг.

Ми побачили, як Росія використовує військову силу проти своїх сусідів

Говорячи про відносини з Росією протягом наступних 10 років, Столтенберг нагадав про так званий "двоколійній" підхід, що передбачає посилення стримування із підтримуванням діалогу. "Ми побачили, як Росія використовує військову силу проти своїх сусідів - Грузії та України, інвестує у нові військові сили, включаючи ядерні".

"Найкращий спосіб запобігти конфлікту - викорінити будь-які сумніви у тому, що НАТО готове захищати своїх союзників". "Водночас, Росія - наш сусід, Росія нікуди не зникне. І ми віримо в діалог із Росією й прагнутимемо до кращих відносин із Росією... тому ми продовжимо працювати із Росією над угодами про контроль за озброєнням" та в інших галузях співпраці між НАТО та Росією.

Раніше новину про виведення військ розкритикували демократи, назвавши це "подарунком для Росії". А німецькі політики висловили занепокоєння можливими наслідками цього для подальшої співпраці країн в оборонній галузі.

За даними WSJ, американська сторона планує забрати до 9 500 своїх військових. Водночас Der Spiegel пише, що пізніше цьогоріч США можуть відвести від 5 000 до 15 000 своїх військ. Зараз на території Німеччини перебуває близько 34 000 американських солдатів.

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