Очікується, що колишній помічник Трампа визнає себе винним у розслідуванні щодо Росії

Очікується, що Рік Ґейтс, колишній радник американської президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році, уже в п’ятницю визнає себе винним у розслідуванні спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо Росії, повідомляють New York Times і ABC News, посилаючись на осіб, знайомих із цією справою.

Очікувана заява Ґейтса є ознакою того, що він, ймовірно, співпрацюватиме у розслідуванні Мюллера з приводу того, чи кампанія Трампа була в змові з Росією у втручанні у вибори з боку Москви.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує, чи кампанія Трампа діяла в змові з можливим втручанням Москви, висунув обвинувачення Ґейтсу та колишньому менеджеру кампанії Трампа Полу Манафорту, серед яких – обвинувачення у змові для відмивання грошей та в нерозкритті лобістської роботи для проросійської політичної партії в Україні.

У четвер Мюллер подав нові кримінальні звинувачення проти колишніх помічників Трампа Ґейтса та Пола Манафорта, підсилюючи тиск у юридичній битві, яка розпочалася минулого року.

Визнання вини Ґейтсом могло б посилити тиск на його колишнього ділового партнера Манафорта, який підтримує свою невинуватість і готується до судового розгляду, очікуючи також угоди, в рамках якої в обмін на обіцянку співпрацювати з розслідуванням можна отримати пом’якшений вирок.

Ґейтс, давній протеже Манафорта, активно включився у кампанію з посилення іміджу та статків Віктора Януковича. Ця робота дала 17 мільйонів доларів США для лобіювальної фірми Манафорта в період з 2012 по 2014 рік. Ці платежі не були розголошені до останнього року, поки розслідування Мюллера їхнього бізнесу не почало розвиватися.

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