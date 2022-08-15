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Рік після виходу з Афганістану: уроки, не винесені з війни
21 липня кілька десятків співробітників відділів безпеки у консульській та дипломатичній службах Держдепартаменту США отримали престижну “Нагороду за героїзм” під час допомоги в переселенні з Кабула 124 тисяч людей у серпні 2021 року.
Вони рятували американських громадян, мешканців із постійним місцем проживання у США та десятки тисяч афганських союзників.
«Вони тісно співпрацювали з Міністерством оборони та іншими ключовими відомствами США та забезпечили керівну структуру, що підтримувала та сприяла роботі нашого департаменту в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая з 15 по 30 серпня», - розповів “Голосу Америки” речник Держдепартаменту США.
Один із нагороджених, який не захотів оприлюднити своє ім'я, порівняв церемонію нагородження з “груповою терапією”, яка допомогла йому пояснити самому собі відчуття безпорадності, яке їх огортало під час виснажливих і небезпечних двох тижнів авіаперевезень американців і афганців, коли Кабул стрімко поринув під контроль Талібану.
"Ми повоювали самі себе, - розповідає він журналістці “Голосу Америки”. - Озираєшся на це і бачиш, чого не зміг зробити, скільки життів не зміг врятувати”.
Він розповів, що після завершення операції відвідував терапію через діагнастований посттравматичний розлад. Лікування зайняло більшу частину минулого року. Військовому потрібно було опрацьовати події того часу – хаотичний відхід, яким завершилась ця 20-річна кривава війна, напади смертників, загибель 180-ти людей та, зокрема, 13-ти американських військових, а також і той факт, що позаду залишилися десятки тисяч афганських союзників.
Він та інші учасники масових авіаперевезень відчувають розчарування тим, що вони називають «браком прозорості з боку президентської адміністрації» щодо уроків, отриманих під час виведення американських військ, після того, як країна так швидко потрапила в руки Талібану.
“Я дуже злий, що ми це зробили. Ми наразили на небезпеку стільки людей”, - розповідає учасник рятувальної операції. - “Як це сталося? Є так багато невдало виконаних речей, які призвели до цього”.
Звіти про зроблену роботу
Як повідомляють офіційні особи США, Державний департамент та Міністерство оборони США все ще готують внутрішні звіти про результати евакуації людей з Афганістану.
«Після того, як вони будуть завершені, буде повна картина (того, як це відбувалось - ред.), яка допоможе в інформуванні про майбутні операції”, - заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.
“Це все ще триває. Як тільки ми це отримаємо, ми поділимося своїми уроками”, - додала вона.
Наразі незрозуміло, як багато інформації у цих звітах буде засекреченою.
“Ми очікуємо, що агентства зможуть поділитися здобутими уроками, таким чином, щоб це відповідало рівню секретності щодо операцій та рівню безпеки”, - повідомив “Голосу Америки” Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
Перед проміжними виборами, що мають відбутися у США в листопаді, адміністрація Байдена, як виглядає, не бажає обговорювати деталі того, що пішло не так на останній фазі найдовшої війни Америки. Білий дім значною мірою стримує заклики до більшої прозорості в цьому питанні. Зокрема, республіканці у Конгресі вимагали відкритих для громадськості не засекречених слухань у повному складі комітету.
“Ми твердо переконані, що американський народ заслуговує на те, щоб почути значну кількість незасекреченої інформації про ці важливі події до та після катастрофічного виведення», - мовиться у заяві республіканців комітету Палати представників із закордонних справ, що була оприлюднена у червні цього року.
Республіканці також звинуватили адміністрацію в тому, що вона не співпрацює з офісом Спеціального генерального інспектора з питань реконструкції Афганістану (SIGAR) - агентством, яке здійснює нагляд за фондами відновлення Афганістану, що складають 150 мільярдів доларів, і проводить щоквартальні аудити, передбачені рішенням Конгресу.
«Рішення адміністрації Байдена не надати критично важливу інформацію агенції SIGAR на основі нестійких юридичних інтерпретацій – це ще одна прозора спроба президента Байдена приховати хаотичний і смертоносний вихід з Афганістану», - заявив голова Комітету Палати представників із закордонних справ, республіканець Майкл МакКол у червневій заяві.
У відповідь речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що останній звіт SIGAR про розвал афганських сил «не відображає консенсусної точки зору” президентської адміністрації.
«Багато підрозділів уряду США, включно з Державним департаментом, мають власне уявлення про події в Афганістані минулого року, яке не було відображено у звіті. І ми не погоджуємось з багатьма аспектами цього звіту», - зазначив Нед Прайс.
Уроки афганської війни
Загалом серед рядових військових у США є чимало розчарування тим, що «не було докладено більш цілеспрямованих і забезпечених ресурсами зусиль», аби винести уроки з афганської війни, - аналізує директор Програми протидії загрозам та викликам у Центрі військово-морського аналізу Джонатан Шроден.
«Це важливо для довготривалого системного та організаційного навчання. Критично важливо детально розглянути, як ми опинилися в ситуації, коли нам довелося вдатись до евакуації», - розповів експерт “Голосу Америки”.
За словами Шродена, «зараз, окрім того, що робить SIGAR, всередині уряду США не докладаються зусилля систематичної роботи».
Війна в Афганістані забрала життя понад 2400 американських військових і коштувала платникам податків 300 мільйонів доларів щодня протягом 20 років.
Марк Джейкобсон, який допомагав в евакуації під час виведення військ і служив заступником представника НАТО в Афганістані, вважає, що країна потребує цілісного міжвідомчого дослідження операції з виходу з Афганістану, яке визначить найкращі практики та найбільші виклики для різних державних установ США.
В інтервю "Голосу Америки" Джейкобсон заявив, що наразі не існує міжвідомчого процесу вивчення уроків від нинішніх і попередніх адміністрацій. Коли окремі агентства проводять внутрішні перевірки, вони неохоче діляться висновками. Як розповідає колишній посадовець, часто “важливіше уникнути сорому, ніж засвоїти правильні уроки”.
Оскільки війна в Афганістані охоплює президентство як демократів, так і республіканців, втрати США там є “провалом обох партій”, - вважає Шроден. Тож жоден із політичних таборів, за його словами, не має великого бажання докладати зусиль для вивчення ситуації.
«Це війна, яку ми програли», — сказав експерт Центру військово-морського аналізу Шроден. - «І це дуже сильно жалить обидві сторони на політичному олімпі. І тому, ймовірно, потрібен деякий час, перш ніж люди, які брали безпосередню участь у війні, більше не будуть займати владні позиції, і для них стане менш чутливим озирнутись на те, що сталося, і критично це проаналізувати”.
У грудні 2021 року Конгрес США створив Комісію з війни в Афганістані. Це позапартійний незалежний орган, якому доручено вивчити всю військову, розвідувальну, дипломатичну діяльність США та їхніх союзників і партнерів з червня 2001 року по серпень 2021 року.
16 членів комісії, яких призначили у квітні, повинні подати свій остаточний звіт відповідним комітетам Конгресу протягом трьох років після їхнього першого засідання, вони також зобов’язані оприлюднити несекретну версію цього звіту.
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Американська громадська організація "Нова Юкрейн" запустила проект мікрогрантів, які допомогли понад двом мільйонам українців
Провести воду, доставити продукти, допомогти у транспортуванні та відновити інфраструкту - американська громадська організація "Нова Юкрейн" запустила проект мікрогрантів, тобто надання невеликих сум для вирішення поточних питань на місцях.
Результати вражаючі - мікрогранти уже допомогли більше 2-м мільйонам українців. Як це працює, і що потрібно, аби отримати мікрогранти?
Це – «Пекельна кухня» у Харкові. Волонтерська організація є імпровізованою хлібопекарнею та кухнею, де пакують харчові набори, а потім доставляють і безкоштовно роздають їх переселенцям, які проживають у селах на Харківщині неподалік лінії фронту. Аби кухня працювала, потрібне постійне фінансування.
"Вони дуже потребують підтримки, там мало гуманітарних організацій працює, бо вони не на слуху. Всі знають переселенців в Ужгороді, у Львові, але ми не говоримо про переселенців у Первомайську, ми не чуємо про переселенців у Краснопавлівці. Це село, там жило 300 людей і зараз 4 тисячі, в них один магазин на село, там ніколи не було такої інфраструктури, а у нас є проблеми з паливом, дуже складно туди доставляти," - розповідає Єгор Горошко, співзасновник волонтерської організації “Пекельна кухня”.
Тож волонтери звернулись до благодійної організації "Нова Юкрейн" з Каліфорнії. Заявку від «Пекельної кухні» разом із колегами розглядав мешканець Сан Франциско Родіон Ярий, один із членів ради директорів фонду "Нова Юкрейн".
Після розгляду заявки, розповідає Родіон, виділили кошти на приготування, доставку харчів, фільтри і питну воду. І таких мікрогрантів, каже Родіон, виділили понад тисячу по всій території України.
"Проект мікрогрантів - це надання невеликих сум грошей волонтерам або різним волонтерським організаціям в Україні. Ми зрозуміли, що для того, щоб зреагувати дуже швидко нам потрібно робити партнерство з великими групами, почали співпрацювати з волонтерськими групами, які знають як вирішувати проблеми на місцях,"- поділився Родіон Ярий з кореспондентом Голосу Америки.
Серед пріоритетів організації гранти на допомогу в евакуації з окупованих територій. Так в рамках програми було евакуйовано 50 тис людей. Інший напрямок - доставка медикаментів та харчів.
"Дуже багато людей залишилось без того, що вони взагалі просто не могли купити – їжі, чи знайти її тому що логістика вся була розбомблена і люди сиділи у підвалах. І не працювали магазини. Тож більше 2-х мільйонів ми надали на те, щоб нагодувати людей,"- каже Сергій Кіщенко, волонтер організації "Нова Юкрейн".
Також мікрогранти надають на відновлення інфраструктури. Ось, наприклад, у Миколаєві, який опинився без питної води.
"Нова Юкрейн" фінансує волонтерські ініціативи буріння свердловин. Середня сума одного гранта - 3 тисячі доларів. Аби отримати грант, бажано бути членом громадської організації та вести прозору звітність.
"Звітність – це одна із найважливіших частин цього процесу, тому що, якщо ти надаєш гарну звітність, ти можеш отримати наступний грант. Ми зробили перевірку, ми сказали гаразд, ти допомагаєш їжею в Харкові, ти купуєш такі продуктові пакети, які коштують стільки то стільки то - надай нам, будь ласка, якусь звітність – чеки, фотографії, відео з преси,"- розповідає Родіон Ярий.
Подати заявку на отримання гранту можна на офіційному сайті "Нова Юкрейн".
"Ми намагаємось допомагати по усій країні, в кожному регіоні у нас є хоча б один партнер,"- пояснює Сергій Кіщенко, волонтер організації "Нова Юкрейн".
На цьому етапі до програм Мікрогрантів «Нова Юкрей» залучено понад 3 тисячі волонтерів по всій Україні. На сьогодні, фонд витратив на допомогу Україні вже 25 мільйонів доларів.
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Яку підтримку США і Канада пропонують українцям, що втікають від війни
У зв’язку з повномасштабним вторгенням Росії в Україну, уряди Канади та США розробили програми для українців, які шукають прихистку.
Спеціальна програма в Канаді CUAET (Canada-Ukraine authorization for emergency travel) стала доступною для українців з 17 березня. Це означає, що громадяни України можуть безкоштовно подати заявку на візу і перебувати в Канаді протягом 3 років разом із дозволом на роботу.
Уряд США також запровадив програму гуманітарного паролю для українців “U4U” (Uniting for Ukraine), яка розпочала функціонувати з 26 квітня. Програма передбачає умову, що український біженець повинен мати спонсора у США - людина, яка зобов'язується надати потенційному біженцю фінансову підтримку.
Такий пароль діє до 2 років і дає можливість подати платну заявку на працевлаштування.
У статті ми розглядаємо яку підтримку надає кожна з цих програм для українців, яку втікають від війни.
“Uniting for Ukraine”- на яку підтримку і пільги можна розраховувати
Про те, яку підтримку та пільги пропонує програма “Об'єднання заради України”, розповідає імміграційна адвокатка Ірина Мазур.
За її словами, однією з найбільших пільг, які надає ця програма у США, це медичне забезпечення.
“Медичне забезпечення, напевне, саме основне. Сполучені Штати Америки не є соціальною країною, тому кожен платить за своє власне медичне забезпечення. Але для тих українців, які приїхали по гуманітарному паролю за програмою "Uniting for Ukraine", відкрили можливість отримання медичної страхівки”, - пояснює Ірина Мазур, імміграційна адвокатка.
Також українці, які приїхали до США, можуть отримати грошову допомогу та допомогу з житлом, проте отримати ці пільги не легко. Зазвичай потрібно шукати спеціальні недержавні програми для біженців від організацій, що допомагають біженцям.
“Дуже часто грошова допомога надається саме організаціями, які спеціально створені для цього, наприклад, Refugees Resettlement Center. Сама держава грошової допомоги не надає, тому потрібно шукати такі організації, які розглянуть ваші умови, це надзвичайно унікальні випадки, коли особа може розраховувати на таку допомогу”, - пояснює Ірина Мазур.
Також, оскільки у США кожен штат має свої закони, умови надання пільг можуть відрізняися, залежно від штату.
“Люди отримують грошову допомогу чи навіть допомогу з житлом, але це, звісно, залежить від штату, тут потрібно дивитися, куди саме ви приїжджаєте, особливо якщо ви з дітьми, дивитися, на які програми штату ви кваліфікуєтесь”, - розповідає адвокатка.
За словами Ірини Мазур, українці за програмою U4U мають право відразу подавати заявку на дозвіл на роботу, що вважається однією з переваг програми. Також адвокатка розповідає, що зараз імміграційна служба США обіцяє розглядати дозволи на роботу для українців в досить швидкі терміни.
“Інформація, якою володію я, що ці документи, які будуть подані онлайн, обіцяють розглянути протягом 6 тижнів з моменту отримання біометрики. Дуже б хотілося, щоб ця інформація була справді правдивою, тому що в порівнянні з громадянами інших країн, таких як Афганістан або Гаїті, їхні документи і на TPS (Temporary Protected Status) і на дозвіл на роботу, розглядається доволі довго”, - пояснила адвокатка.
Зазвичай, щоб влаштуватися на роботу українським біженцям в США, потрібно очікувати близько 6-10 місяців на отримання дозволу на роботу з моменту подачі заявки, тому багато українців, які очікують на дозвіл на роботу, вимушені тимчасово підпрацьовувати нелегально.
За словами Ірини Мазур, факт нелегальної роботи часто заважає в імміграційних процесах. Адвокатка стверджує, що нелегальна робота може завадити у зміні статусу.
Як пояснює адвокатка, програма “Об'єднання заради України” є першою законною програмою, що була запроваджена урядом США для українських біженців. Наразі програма діє до 2 років без можливості отримання громадянства.
CUAET - що пропонує Канада для українських переселенців
Про те, яку підтримку надає Канада для українців, ми вирішили запитатися у Ірини, переселенки з Івано-Франківська, яка переїхала у Торонто з візою CUAET (канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки) ще 3 місяці тому.
“Першим і дуже великим плюсом цієї візи є те, що у Канаді дозвіл на роботу є безкоштовним і надається на 3 роки одразу в аеропорту по приїзду”, - каже Ірина, біженка з України.
За словами жінки, коли відбувається заповнення заявки онлайн на візу CUAET, особа може уточнити, чи хоче отримувати дозвіл на роботу. Якщо особа поставила позначку у зазначеному місці, то такий дозвіл їй видають при в’їзді у Канаду, зазвичай відразу в аеропорту.
Щодо працевлаштування, то для особи, що прибула до Канади з візою CUAET, існують певні обмеження. Наприклад, така віза не дозволяє працювати у сфері медицини, початковій чи середній школі до проходження медичного огляду.
“Всі ці умови щодо сфер роботи уточнюються у вашому дозволі на роботу. Тобто знизу цього дозволу у вас прописані всі умови. Але як тільки людина проходить медичний огляд, всі ці обмеження скасовуються”, - пояснює тимчасова імігрантка.
Наступна підтримка, яка діє для українських біженців за цією візою, це одноразова грошова допомога, яку отримати доволі легко, розповідає Ірина.
“Українці мають право отримати одноразову грошову підтримку, яка складає 3 тисячі канадських доларів. Цю підтримку можна одержати протягом 5 днів з моменту подачі заявки. Оформити таку заявку потрібно на офіційному сайті уряду Канади”, - розповідає біженка з України.
За словами Ірини, для того, щоб отримати цю грошову допомогу, потрібно мати дозвіл на роботу, документ, який підтверджує вашу участь у програмі CUAET. Далі потрібно подати заявку на допомогу і відкрити рахунок у канадському банку.
Іншу підтримку, яку пропонує Канада для українців по цій програмі, це безкоштовна медична страхівка.
“Переселенці можуть отримати безкоштовну медичну карту, яка покриває все, крім стоматолога та окуліста”, - каже біженка.
Крім цього, відомо що переселенці з України, які прибули до Канади по цій візі, мають право на безкоштовне проживання протягом 14 днів у готелях чи хостелах.
Детальнішу інформацію щодо тимчасового житла у Канаді можна дізнатися на офіційному сайті уряду Канади.
Важливо зазначити, що програма "Об'єднання заради України", це гуманітарний пароль, який не надає права на повторний в'їзд у Сполучені Штати Америки, якщо особа хоче повернутися в Україну. Тобто пароль анулюється при в'їзді.
Віза CUAET є мультивізою, яка надає право на необмежену кількість заїздів з Канади в Україну і навпаки.
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- Голос Америки
Саудівська компанія інвестувала 500 мільйонів доларів у «Газпром», «Роснефть» і «Лукойл» – Reuters
Інвестиційна компанія із Саудівської Аравії вклала понад півмільярда доларів інвестицій у компанії «Газпром», «Роснєфть» і «Лукойл» під час російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Як повідомило агентство Reuters з посиланням на регуляторні документи, опубліковані в неділю, інвестиційна компанія Kingdom Holding, яку контролює принц Аль-Валід бін Талал, інвестувала понад 500 мільйонів доларів у три великі російські енергетичні компанії в період з лютого по березень 2022 року.
Як пише Reuters, інвестуючи в «Газпром» «Роснефть» і «Лукойл», які контролюються російською державою, саудівська компанія, ймовірно, не мала політичних мотивів, а лише шукала недооцінені активи.
Проте цей крок був зроблений після того, як багато західних країн наклали санкції на російські енергетичні компанії та їхнє керівництво після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Саудівський фонд в лютому інвестував у цінні папери "Газпрому" 365 млн. доларів, у «Роснефть» – 52 млн. доларів. Додатково, як показали документи, оприлюднені в рамках вимоги розкриття останніх інвестицій, у період з лютого по березень компанія Kingdom Holding також інвестувала близько 109 мільйонів у папери «Лукойлу» США. Фонд не повідомив про свою мотивацію конкретних інвестицій.
Як пишуть ЗМІ, принц Аль-Валід бін Талал здобув міжнародну популярність після того, як зробив велику вдалу ставку на банківську компанію Citigroup у 1990-х роках, а також став серед перших інвесторів в компанію Apple. Серед вдалих інвестицій принца-мільярдера, такі компанії, як Uber і Twitter.
Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки поки що намагаються зберігати, як вони кажуть, «нейтральну позицію» щодо війни в Україні, попри зусилля Заходу ізолювати Росію, щоб домогтися виведення російських військ з України.
Але під час своєї поїздки минулого місяця країнами Близького Сходу президент США Джо Байден наголосив, що багато країн регіону засудили війну Росії в Україні.
У своєму виступі на саміті шести країн Перської затоки, до якої входять Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман та Об’єднані арабські емірати, Джо Байден високо оцінив той факт, що всі країни Ради співпраці у Перській затоці, а також Єгипет та Йорданія, проголосувала на Генеральній Асамблеї ООН за осуд російського вторгнення до України.
Він назвав це «переломним моментом», який «показав, що основні цінності суверенітету та територіальної цілісності - справді універсальні».
США закликали уряд Саудівської Аравії збільшити видобуток нафти, намагаючись стримати стрімке зростання цін на енергоносії. До серпня міжнародні ціни на нафту впали до найнижчого рівня з часів перед лютневим вторгненням Росії в Україну.
Як повідомляє Reuters, трейдери стурбовані можливістю економічної рецесії пізніше цього року, яка може збити попит на енергоносії.
- Голос Америки
Юристи Бріттні Ґрайнер подали апеляцію. Можливість обміну полонених між США та Росією підтвердили у Москві
Юристи американської баскетбольної зірки, яку російський суд засудив до дев’яти років ув’язнення, подали апеляцію у понеділок. Про це адвокат засудженої зірки WNBA Бріттні Ґрайнер повідомив у розмові з телеканалом CNN.
Державний департамент США вважає, що Ґрайнер затримали неправомірно, а її справу використовують у політичних цілях на тлі війні Росії проти України.
Ґрайнер була заарештована 17 лютого в московському аеропорту Шереметьєво з картриджами для вейпа з гашишною олією в її багажі. За звинуваченням у контрабанді наркотиків російський суд засудив її до дев'яти років ув'язнення.
Ґрайнер, якій у Сполучених Штатах призначили медичний канабіс для полегшення болю від хронічних травм, сказала, що вона зробила щиру помилку, ненавмисно упакувавши картриджі для вейпа, коли поспішала на літак. Медичний канабіс заборонений до використання в Росії.
За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, американська сторона запропонувала потенційний обмін ув'язненими, щоб повернути додому Ґрайнер та ще одного американця Пола Велана, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.
Це питання він обговорював під час нещодавньої розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Лавров заявив, що президент Володимир Путін і президент США Джо Байден домовилися про дипломатичний канал, який слід використовувати для обговорення можливих обмінів в’язнями.
Як повідомляли американські ЗМІ, Ґрайнер та Велана пропонують обміняти на засудженого у США російського торговця зброєю Віктора Бута.
Про те, що російська сторона зацікавлена у поверненні в Росію Віктора Бута, підтвердив російський дипломат Олександр Дарчієв в розмові з державним агентством новин ТАСС.
«Обговорення вельми чутливої теми обміну ув'язненими громадянами Росії та США йде у рамках визначених нашими президентами каналів. Російська сторона давно домагається визволення Віктора Бута», – зазначив у суботу, 13 серпня, директор департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієв.
У квітні Росія та Сполучені Штати обміняли колишнього морського піхотинця Тревора Ріда на російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річний термін у США.
Москва вже багато років вимагає екстрадиції колишнього радянського офіцера Віктора Бута, який у 2012 році був визнаний винним у змові з метою вбивства американців та офіційних представників США. Він був засуджений на 25 років в'язниці.
Також, за повідомленнями ЗМІ, Росія, наполягаючи на тому, що має бути обмін двох осіб на двох, намагалася додати до запропонованого обміну Вадима Красікова, засудженого за вбивство чеченського втікача в Берліні. Красіков перебуває у в'язниці в Німеччині.
У матеріалі використані повідомлення CNN та Reuters.
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