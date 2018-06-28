У США розпочалися найбільші у світі міжнародні морські тренування RIMPAC

Військові судна флотів 25 країн починають прибувати до Спільної бази США Перл-Гарбор-Гіккам на Гаваях, де починаються навчання країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону RIMPAC 2018 – найбільші у світі міжнародні морські тренування.

Країни-учасники відправили на навчання понад 45 суден та підводних човнів, 200 літаків для участі у тренуваннях, які почнуться 27 червня і триватимуть до 2 серпня на території (та у близькості до) Південної Каліфорнії та Гавайських островів.

RIMPAC забезпечує можливість проведення навчань на рівні цілого регіону і при цьому створює передумови для розбудови співпраці між учасниками, що має важливе значення для безпеки морських шляхів та світових океанів. RIMPAC 2018 - це 26-те тренування із серії, яка розпочалася в 1971 році.

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