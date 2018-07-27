США: спікер Палати представників відмовився усувати чиновника, що наглядає за розслідуванням Мюллера

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян відхилив запит своїх союзників-республіканців з усунення заступника міністра юстиції Рода Розенстайна, який здійснює нагляд за діяльністю команди спецпрокурора Роберта Мюллера.

Раян заявив 26 липня, що не підтримує звільнення Розенстайна, який раніше цього місяця оголосив звинувачення на адресу 12 росіян, підозрюваних у втручанні в американські вибори 2016 року.

Райан сказав, що порушення, які республіканці закидають Розенстайну, не є тими злочинами, які визначаються Конституцією США як єдина підстава для імпічменту урядового високопосапдовця.

З ініціативою усунення заступника міністра юстиції виступила 25 липня невелика група, що складається з 11 республіканців. Консервативні законодавці звинуватили Розенстайна в імовірних порушеннях, які не прямо не стосуються розслідування Мюллера.

Демократи вважають, що справжньою метою цих дій є зупинка розслідування Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року або відвернення уваги від цього розслідування.

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс (він за посадою є також міністром юстиції) 26 липня висловив довіру своєму заступникові.

Наступного тижня федеральний суддя США розпочне розгляд справи колишнього керівника кампанії президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

Це перша велика справа, що виникає за результатами розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо імовірних зв’язків між Росією та кампанією Трампа.

Манафорт має захищати себе від звинувачень у банківському шахрайстві, відмові від реєстрації іноземним агентом для лобістської роботи від імені колишнього проросійського президента України Віктора Януковича. Манафорт не визнає себе винним у пред`явлених звинуваченнях.

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