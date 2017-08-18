Під прикриттям ночі у Меріленді прибрали пам'ятник екс-голові Верховного суду США

У XIX столітті верховний суддя Роджер Тані виніс рішення на підтримку рабовласництва в США





Під прикриттям ночі влада штату Меріленд в п'ятницю знесла пам'ятник колишньому голові Верховного суду США, який в 1857 році виніс рішення на підтримку рабовласництва у справі Дреда Скотта.



Цей випадок став черговим прикладом кампанії знесення пам'ятників у США, яка спровокувала протести по всій країні.



Як повідомляють в ЗМІ і соцмережах, вночі робітники підняли краном 145-річний бронзовий пам'ятник, який стояв біля будівлі Штатної асамблеї в адміністративному центрі Аннаполіс.





«Ми не можемо втекти від нашої історії і не повинні. Прийшов час прояснити різницю між визнанням нашого минулого і прославлянням найтемніших сторінок нашої історії», - йдеться в заяві губернатора штату Ларрі Гоґана.



У віховому рішенні судді Роджера Тані мовилося: «Негра можна справедливо і законно перетворити у раба для його власного добра».



На думку експертів в галузі юриспруденції, це одне з найгірших рішень в історії Верховного суду Сполучених Штатів.

Дивіться також: Експерти попереджають про негативні наслідки провалу переговорів NAFTA для всіх сторін