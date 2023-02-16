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Світові ціни на зерно зростають на тлі побоювань нового наступу Росії в Україні та перешкод для Чорноморської ініціативи
Росія обмежує інспекції Чорноморської зернової ініціативи, не виконуючи свої зобов'язання зі сприяння експорту й використовуючи продовольство як зброю за рахунок усього світу. Про це у Twitter заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
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Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков напередодні повідомив, що у Босфорі через штучне затягування перевірок з боку Росії в черзі на інспекцію чекають 155 кораблів із українським зерном. Із закликом припинити використовувати Чорноморську зернову ініціативу як зброю, відкрити порти й дозволити доступ продовольства до світових ринків Київ звертається до ООН, написав Курбаков.
Тим часом на тлі побоювань нового наступу Росії в Україні та загроз для посівної цього року світові ціни на зерно досягли максимуму за останні два місяці, повідомляє Bloomberg. Пошкодження інфраструктури України внаслідок російських атак й загострення конфлікту перешкоджатимуть постачанню продовольства, темпи якого вже відстають приблизно на третину порівняно із минулим сезоном.
Як відзначає видання, попри війну Росії темпи експорту зросли завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, а також нещодавньому рішенню Києва збільшити тоннажність суден. Однак, час дії угоди спливає у середині березня, що посилює невизначеність на ринках. ООН закликає сторони продовжити угоду.
Днями посол Росії в ООН поскаржився, що Москва не змогла експортувати зерно в рамках Чорноморської зернової угоди. Як відзначає Reuters, угода за посередництва Туреччини й ООН сприяє експорту української сільськогосподарської продукції й мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
Раніше в американському уряді заявляли, що Україна не може допомогти бідним країнам через те, що Росія обстрілює сільськогосподарські райони та обмежує експорт зерна, заявила американська високопосадовиця.
А представниця США в структурах ООН з питань продовольства та сільського господарства Сінді Маккейн заявляла, що через свою війну в Україні Росія спричинила "найгіршу продовольчу, найгіршу гуманітарну кризу з часів Другої світової війни".
У статті використано матеріали Reuters
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США турбує співпраця М'янмарської хунти та Росії в ядерній сфері
Сполучені Штати стурбовані розширенням ядерної співпраці Росії з військовим урядом у М’янмі — також відомій як Бірма — заявив Державний департамент США цього тижня.
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«Ми глибоко стурбовані — але не здивовані — готовністю Росії розширити свою підтримку, в тому числі через співпрацю в ядерній енергетиці, репресивному режиму в Бірмі (М’янма), — йдеться в заяві Держдепартаменту, надісланій електронною поштою Голосу Америки у вівторок. - Дії Росії продовжують кризу, яка загрожує нашим зусиллям разом з нашими партнерами та союзниками сприяти миру та процвітанню Індо-Тихоокеанського регіону».
Російська державна корпорація з атомної енергії, відома як «Росатом», і хунта М’янми 6 лютого підписали «міжурядову угоду про співпрацю в галузі використання ядерної енергії».
«Ця угода спрямована на співпрацю не лише щодо невеликої атомної електростанції, але й застосування ядерних технологій у багатьох секторах, і це сприятиме соціально-економічному розвитку країни», — сказав лідер хунти старший генерал Мін Аун Хлайн на церемонії підписання минулого понеділка в нещодавно відкритому Інформаційному центрі ядерних технологій у Янгоні, найбільшому місті М’янми.
Співпраця двох країн в атомній енергетиці починає "нову главу в історії російсько-м'янмарських відносин", заявив під час церемонії підписання гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов. «Створення нової промисловості в країні, безсумнівно, принесе користь енергетичному сектору, промисловості та економіці М’янми».
Співпраця після перевороту
Після державного перевороту в лютому 2021 року контрольована військовими М’янма швидко розширила ядерну співпрацю з Росією. Речник хунти М’янми генерал-майор Зау Мін Тун підтвердив Голосу Америки минулої п’ятниці, що М’янма побудує малий ядерний реактор за сприяння Росії.
Зау Мін Тун сказав Бірманській службі Голосу Америки телефоном, що ядерні експерти хунти "шукають відповідні місця в країні для будівництва малого ядерного реактора разом з російськими ядерними експертами".
"Техніко-економічне обґрунтування буде проведено в кількох місцях по всій країні для будівництва ядерного реактора. Ми ще не вибрали місце, — сказав він. – Ми зробимо це в найкращому місці з найсприятливішим і найбезпечнішим середовищем, щоб мінімізувати небезпеку».
У вересні минулого року старший генерал Мін Аун Хлайн відвідав Росію для участі в Східному економічному форумі та погодив з Росією дорожню карту ядерної співпраці, включаючи можливість реалізації проекту невеликого модульного реактора в М’янмі.
У заяві «Росатому» йдеться про те, що дорожня карта буде керувати співробітництвом у сфері «мирного використання атомної енергії» на 2022-23 роки. Крім того, експерти з обох країн проведуть дослідження щодо можливого будівництва легководного ядерного реактора в М’янмі.
Після 1999 року попередня хунта в М’янмі почала переговори з Росією щодо проекту ядерного реактора, підтвердивши свої плани в січні 2002 року побудувати дослідницький ядерний реактор для «мирних цілей».
Минулі ядерні ініціативи
Раніше М'янму підозрювали у розробці ядерної зброї.
Голос Америки звернувся за коментарем до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), запитуючи, чи план хунти М’янми щодо ядерного реактора відповідає Додатковому протоколу МАГАТЕ. МАГАТЕ поки не відповіло.
У 2013 році М’янма підписала з МАГАТЕ ключову угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, відому як Додатковий протокол. Згідно з угодою МАГАТЕ може розширити доступ до інформації та сайтів, пов’язаних із ядерною діяльністю країни.
Однак міжнародні аналітики занепокоєні тим, що в М’янмі немає необхідних систем регулювання та управління для безпечної експлуатації атомної електростанції.
«У цьому типі реактора (ядерному реакторі з легководним сповільнювачем) через деякий час можуть бути витоки, за нестачі технічного обслуговування, — сказав Голосу Америки вчений з М’янми Кхін Маунг Маунг, професор фізики в Університеті Південний Міссісіпі, – Належне технічне обслуговування є ключовою ідеєю. Наскільки мені відомо, у М’янмі немає жодної фабрики, яка має цю можливість».
"Немає сумніву, що вони (воєначальники) мають амбіції та бажання володіти ядерними арсеналами, - сказав він, - і придбання ядерних реакторів, незалежно від того, наскільки вони маленькі, безумовно, є кроком у цьому напрямку".
Раніше «Росатом» заявив, що поставить до М’янми 10 метричних тонн палива зі збагаченого урану, якого, за словами вченого Кхін Маунг Маунга, достатньо для створення ядерної зброї. Хоча країна не має технічної можливості перетворити уран на збройовий матеріал, вона потенційно може використати його у сценарії «брудної бомби».
«З такою кількістю палива в руках їм навіть не потрібно збагачувати або створювати належну зброю, — сказав він. – Але потрібно бути обережним і продумати всі можливості, маючи справу з бірманськими військовими».
Росіяни відвідують М'янму
У грудні минулого року російська делегація у складі близько десятка старших військових на чолі з генерал-полковником Олексієм Кімом відвідала М'янму. За даними державних ЗМІ М’янми, сторони зосередилися на співпраці щодо оборони та боротьби з тероризмом, заявивши, що це сприятиме «регіональному та глобальному миру».
Однак Росія загрожувала глобальному миру, вторгнувшись в Україну, тоді як військові М’янми ліквідували демократичну систему в цій країні Південно-Східної Азії, влаштувавши державний переворот і криваві репресії проти мирного населення.
За даними Державного департаменту США, багато достовірних звітів свідчать про те, що Росія надає військовим М’янми зброю, яка «дає змогу увічнити насильство, звірства та порушення прав людини проти народу Бірми».
«Підтримка режиму Росією також підриває стабільність у ширшому регіоні», — йдеться у заяві Держдепу для «Голосу Америки» у вівторок. «Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з міжнародним співтовариством, щоб сприяти притягненню до відповідальності за переворот і всіх відповідальних за жахливе насильство, включаючи тих, хто підтримує та озброює військовий режим».
Бірманська служба Голосу Америки долучилась до роботи над статтею.
Чому західні експерти не змогли передбачити російське вторгнення рік тому?
Коли напередодні російського вторгнення 24 лютого 2022 року американська розвідка та президент США Джо Байден попереджали про наближення війни, далеко не всі експерти могли повірити, що Кремль не блефує в черговий раз, а російське командування насправді готується до широкомасштабної агресії.
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Що ж ввело в оману західних аналітиків та політиків, і чи вивчили вони минулі помилки?
Тижнями – тижнями ми попереджали, що це станеться. І зараз все розгортається в основному так, як ми передбачалиДжо Байден
Уже через кілька годин після того, як перші бомби почали падати на українську землю і перші російські танки перетнули кордон з Росії та Білорусі, президент США Джо Байден виступав у Білому домі.
«Це навмисна атака. Володимир Путін планував це місяцями, як і я – як ми весь час говорили. Він перекинув понад 175 тисяч військових, військову техніку на позиції вздовж українського кордону. Тижнями – тижнями ми попереджали, що це станеться. І зараз все розгортається в основному так, як ми передбачали», – сказав президент Байден.
Ми вирішили, що це не виглядає як планування грамотного вторгненняДжордж Баррос
Але те, про що тижнями попереджав американський президент, було далеко не очевидним навіть для експертів, які роками вивчали російське військо і російську політику. Навіть авторитетний Інститут вивчення війни, за чиїми зведеннями щодо подій на фронті та в Кремлі щодня стежать в Україні, помилився у своїх прогнозах.
«Причина була в тому, що ми дуже уважно вивчали російські розгортання сил навколо України, які почалися наприкінці 2021 року. Ми подивилися, як вони розташувалися на південному заході Росії та в Білорусі, і ми вирішили, що це не виглядає як планування грамотного вторгнення», – каже в ефірі «Голосу Америки» експерт з геопросторової розвідки Інституту вивчення війни(ISW) Джордж Баррос.
Помітивши, що росіяни не мають необхідного матеріально-технічного забезпечення, командування та контролю, не розмістили «правильні підрозділи, які зможуть компетентно досягати своїх цілей у потрібних місцях». Аналітики оцінили, що «це більше схоже на кампанію тиску, а не на створення умов для реального вторгнення».
Колишній американський військовий, підполковник у відставці Александр Віндман, один з головних свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, каже, що немає нічого дивного, що аналітиків ввели в оману дії Росії.
Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими та спостерігаючи за тим, як вони діють. І мені було зрозуміло, що не все буде працюватиАлександр Віндман
Він говорить, що на Заході звикли покладатися на власну логіку, а не на знання про те, як насправді функціонують і Росія і Україна.
«Дуже мало людей розуміють Росію достатньою мірою, і ще менше людей розуміють Україну. Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими та спостерігаючи за тим, як вони діють, мені було зрозуміло, що не все буде працювати, і що вони не будуть мати змоги використовувати все це в операційних концепціях, які вони могли б застосовувати в Україні», – каже Віндман.
На його думку, росіяни зробили кілька важливих помилок – не зібрали такої кількості військ, яка їм була потрібна, і не розуміли свого противника. «У перші пару тижнів, вони мали б мати півмільйона військ замість 150 тисяч військ», – каже він.
А також «вони не знали український народ, не знали, що це люди, які вісім років вели війну», «дуже сильні люди».
Автор нової книжки про вторгнення британський аналітик Тарас Кузьо каже, що проблема з незнанням Росії та України є дуже глибокою на Заході. На його думку, що західні аналітики, які ще не кілька десятиліть тому були просто «сов'єтологами», а потім перекваліфікувалися у спеціалістів з «пострадянського простору», «купилися» на російські наративи про «велику державу».
Зеленський просив про важку зброю ще перед вторгненням, але західні уряди не хотіли її надати, бо вони були переконані, що Україну буде швидко переможеноТарас Кузьо
«Вони не дуже глибоко це вивчали, вони повірили у російський наратив, що відбулася військова реформа, вони не використали свої власні висновки про те, що Росія є мафіозною державою, корумпованою державою. Вони не розуміли того, що відбувається в армії, так, ніби армія була якось відділена від російського суспільства», – вважає Кузьо.
Друга причина помилок, на думку Кузьо, це – некритичне перенесення на Захід російського бачення України як розділеної, слабкої держави, яка мала розвалитися від найменшого потрясіння, бо згідно з цим наративом, на сході та півдні України живуть російськомовні люди, які будуть вітати прихід росіян. І це, на його думку, вплинуло на політику Заходу – його небажання надавати Україні важку зброю.
«Зеленський просив про важку зброю ще перед вторгненням, але західні уряди не хотіли її надати, бо вони були переконані, що Україну буде швидко переможено, і єдина зброя, яку варто давати Україні, це – зброя, яку можуть використовувати партизани», – каже автор книжки під назвою «Російський націоналізм та російсько-українська війна».
Одна з умов допомоги Україні – це те, щоб ця зброя не дісталася Росії за жодних обставин. Це було ключовим на початку, і це залишається основним заразВладислав Фарапонов
Цей підхід досі не був до кінця подоланий, вважають українські експерти, адже Україна отримує зброю повільно і кожен новий вид зброї, як то танки, ракети більшої дальності, чи літаки, надається лише в результаті тривалих обговорень.
«Вони досі виходять з такої логіки, що одна з умов допомоги Україні – це те, щоб ця зброя не дісталася Росії за жодних обставин. Це було ключовим на початку, і це залишається основним зараз», – вважає Владислав Фарапонов, аналітик «Інтерньюз-Україна».
У своєму нещодавньому аналізі експерти Інституту вивчення війни кажуть, що Росії досі вдається впливати на постачання західної зброї в Україну. Наприклад, розмовами про мирні переговори, ядерними погрозами, чи заявами про те, що Росія є набагато більшою і потужнішою державою з великим запасом міцності, Кремлю вдалося, на думку експертів, затягнути постачання Україні танків. Так вони не встигли прийти до початку нового російського наступу в Україні.
Якщо Україна не досягне успіху протягом наступних, скажімо, півроку, буде зростати тиск на західні уряди з аргументами, що все це постачання зброї ні до чого не призвелоТарас Кузьо
Нині, коли наступ Росії вже почався, Тарас Кузьо вважає, що подальша підтримка України з боку Заходу залежатиме від того, наскільки ефективно Україні вдасться протистояти Москві за допомогою нової зброї. І час не є на боці Києва.
«Є тиск на Зеленського, щоб протягом наступних кількох місяців – навесні, максимум до кінця літа, щоб він показав, що ця зброя дає результати. Якщо Україна не досягне успіху протягом наступних, скажімо, півроку, буде зростати тиск на західні уряди з аргументами, що все це постачання зброї ні до чого не призвело, настала патова ситуація, і тому потрібно посадити сторони за стіл переговорів».
У цьому випадку, кажуть аналітики, Росія вийде переможцем з цього конфлікту, бо знову отримає шанс підготуватися до нового нападу на Україну.
Щоб цього не сталося, кажуть експерти, Захід має чимшвидше поставити Україні зброю, якою вона зможе звільнити свою територію.
Також у західних столицях мають змінити свій погляд у майбутнє з того, щоб «Україна не програла», на такий, щоб «Україна виграла» і змогла забезпечити свою безпеку і надалі шляхом приєднання до НАТО і Європейського Союзу.
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Дотримання Статуту ООН – це не “монополія Заходу”, а міжнародні зобов'язання - Речник Держдепу США відповів Лаврову
У Держдепі США прокоментували заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про завдання Росії припинити “ монополію Заходу” на міжнародні правила. “Це не що інше, як просто ще більше гарячки, ще більше дезінформації від наших російських колег, якої останніми місяцями і так не бракувало”, - сказав, відповідаючи на запитання журналістів речник Державного департаменту США Нед Прайс.
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Свою заяву Сергій Лавров виголосив у Держдумі РФ. На його думку, необхідно припинити "монополію Заходу на визначення рамок міжнародного життя", а Захід, мовляв, “одержимий прагненням до однополярного світоустрою”.
Натомість Нед Прайс під час брифінгу для преси у середу зауважив, що Лавров очевидно має на увазі порядок, заснований на правилах, написаних міжнародним співтовариством після Другої світової війни у спробі запобігти третій світовій війні. “Це концепції, які були записані в Статуті ООН, у Загальній декларації прав людини, у міжнародному праві, і які всі держави-члени ООН… зобов’язуються підтримувати”, - сказав Прайс.Речник Держдепу також нагадав, що саме Росія здійснює спробу нав’язати свою волю суверенним країнам: “Найбільш яскраво ми бачимо це в Україні, куди Росія направила свої [військові] сили з усією жорстокістю, щоб нав’язати свою волю народу України, усунути український уряд та позбавити Україну її суверенітету, незалежності і демократії … І це саме ті елементи Статуту ООН і міжнародного права, які Росія порушує у цьому випадку, а у деяких випадках порушує їх і далеко за межами України”.
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Міллі: Щоб Україна повністю звільнила території в 2023, потрібен крах російської армії - FT
Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом, тому, ймовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в четвер.
Агресію потрібно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", додав генерал. Він також вказав на необхідність уважного управління у випадку ескалації, адже йдеться про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом.
Міллі, однак, зауважив, що і Україні буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.
"Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України, – сказав він виданню. – Не можна сказати, що це не може статись ... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська".
Міллі також наголосив на важливості збереження запасів боєприпасів у США на відповідному рівні. Пентагон переоцінює такі запаси і може знадобитись їх поповнення, додав він.
Питання достатності боєприпасів на тлі війни Росії в Україні обговорювали цього тижня міністри оборони країн-членів НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив зменшення запасів у країн НАТО, через війну Росії в Україні і закликав пришвидшити виробництво.
"Теперішня швидкість того, як Україна витрачає боєприпаси в багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва", - сказав Столтенберг і додав, що час на очікування боєприпасів великого калібру зріс з 12 до 28 місяців, а замовлення розміщені сьогодні, будуть виконані лише через два з половиною роки.
Міллі, а також очільник Пентагону Ллойд Остін перебували цього тижня в Брюсселі, де провели засідання Контактної групи з питань оборонної допомоги Україні.
Військова допомога Заходу може надати Києву відчутну перевагу над російськими силами під час контрнаступу ЗСУ навесні, заявив Остін у Брюсселі.
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