Росія може продовжувати війну в Україні протягом всієї зими - Білий дім

Росія, ймовірно, продовжить свою війну в Україні принаймні протягом усієї зими, - таке припущення висловив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Росіяни не продемонстрували жодних ознак того, що вони збираються зупинити або сповільнити атаки на цивільну інфраструктуру, які вони здійснюють протягом останніх кількох тижнів. Фактично, всі ознаки, які ми бачимо, свідчать про те, що вони мають намір продовжувати це робити", - сказав Кірбі.

Він нагадав про оголошений напередодні новий пакет допомоги від США у 53 мільйони доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури. "Ми можемо спробувати допомогти Україні, щоб світло було в якомога більшій кількості вікон протягом зими, але це буде викликом, тому що ми не думаємо, що росіяни зупиняться".

Крім того, у спілкуванні із журналістами Кірбі сказав, що США "цілковито підтримують міжнародну спільноту у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини та жорстокості проти українського народу".

Раніше Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.

Коментуючи цю новину, речник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив: "Генеральному секретарю відомо, що на різних платформах ведуться дискусії щодо можливого створення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Україні, зокрема, щодо питання злочину агресії. Будь-яке рішення про створення такого трибуналу, за участю або без участі Організації Об’єднаних Націй, залишається за державами-членами".

Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія сказав, що у міжнародних партнерів України є певний супротив щодо створення трибуналу для покарання Росії. Для того, щоб змінити цю ситуацію, Україна, за словами Арахамії, наразі намагається "увімкнути увесь спектр інструментів парламентської дипломатії", повідомляє Радіо Свобода.

У статті використані матеріали Reuters