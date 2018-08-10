Росія хоче зашкодити космічним програмам США новими санкціями

Після того, як США ввели санкції проти Росії за спробу вбивства з використанням хімічної зброї у Солсбері, в Росії почали розглядати можливі кроки у відповідь.

Зокрема, російські парламентарі хотіли б скористатись тим, що США продовжують використовувати двигуни російського виробництва в деяких своїх ракетах, повідомляє The Daily Beast.

Для того, що б доставити важкий вантаж на орбіту, американські ракети, такі як Atlas V використовують потужний російських двигун RD-180. Минулі раунди санкцій США не зачіпали постачання цих ракет.

Однак, тепер російські посадовці загрожують заблокувати продаж RD-180 американцям.

Російський парламентар Сергій Рябухін так відреагував на введення санкцій США стосовно Росії: "США мають зрештою зрозуміти, що немає сенсу боротись з Росією, включаючи через санкції". Рябухін хоче спрямувати зусилля на поставки двигунів для ракет в США, повідомляє видання.

Припинення поставок двигунів RD-180 ускладнить втілення космічних програм США.

Зараз американські компанії Blue Origin та Aerojet Rocketdyne розробляють нові двигуни близькі за класом до RD-180

США наразі не виробляють ракетні двигуни такого класу, як RD-180. Замість цього, Об'єднаний альянс з запусків ракет (ULA) купує RD-180 у російської компанії "Енергомаш" за ціною біля 10 мільйонів доларів кожен. Посадовці США не включали поставки RD-180 до санкцій, які Вашингтон запровадив після вторгнення Росії до Криму.

В 2016 році, Конгрес передбачив фінансування для Пентагону на закупівлю 18 додаткових RD-180, однак, забороняє імпорт двигунів після 2022 року. Зараз американські компанії Blue Origin та Aerojet Rocketdyne розробляють нові двигуни близькі за класом до RD-180.

Однак, Aerojet Rocketdyne заявляє, що зможе розпочати випробування ракетних двигунів AR1 лише в 2019 році. Blue Origin, заснована мільярдером Джеффом Безосом почали випробування двигунів BE4 в березні.

"Хоча деталі того як і коли буде замінено RD-180 ще не врегульовані, між Конгресом США та виконавчою гілкою є консенсус стосовно того, що США мають припинити використовувати RD-180”, - йдеться в дослідження американського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies.

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