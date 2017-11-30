Росія пристала до угоди ОРЕС, хоч і боїться, що США наростять видобуток нафти

ОРЕС та країни-партнери, включаючи Росію, узгодили продовження обмежень на видобуток нафти до кінця 2018 року і вперше долучили до угоди Лівію та Нігерію, повідомляє Bloomberg.

Після певних вагань, Росія підтримала домовленість, і таким чином, країни, на які припадає більше половини світового постачання нафти, обмежать видобуток на два роки, пише видання.

Для Росії було важко погодитись з країнами-членами ОРЕС стосовно терміну, на який може бути подовжено домовленість, зазначає Financial Times. На нафтових ринках було неспокійно цього тижня, через те, що Росія намагалась скоротити терміни подовження, побоюючись, що надто високі ціни на нафту можуть знову зробити видобуток сланцевої нафти в США комерційно привабливим, пише FT.

Росія також хотіла отримати запевнення стосовно строків і механізмів поступового виходу з домовленості, повідомляє Bloomberg з посиланням на осіб, наближених до переговорів. Росія потребує більшої чіткості з цього питання через необхідність приймати економічні рішення і зважати на гнучкий курс рубля, який коливається разом з ціною на нафту, зазначає Bloomberg.

Однак, міністри ОРЕС тепер переконані, що Росія підтримує скорочення протягом всього наступного року. "Наша співпраця з країнами поза ОРЕС продовжиться до завершення 2018 року", - зазначив міністр з питань нафти Кувейту Ессам аль-Марзук.

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