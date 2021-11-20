Блінкен заявив про неприпустимість втручання російських найманців у конфлікт у Малі

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу заявив про неприпустимість участі найманців із російської приватної військової компанії Вагнера у цивільному конфлікті в Малі. Блінкен сказав про це, виступаючи в Дакарі, столиці Сенегалу, і говорячи про необхідність стабілізації ситуації в Малі. Про це повідомило AFP.

Під час візиту до Сенегалу Блінкен сказав, що Сполучені Штати спільно з Малі та державами-партнерами «сприятимуть... стабілізації» ситуації в цій африканській країні, яку охопила громадянська війна.

"Я б додав, що, на мою думку, було б особливо сумно, якби ситуацію ускладнила участь сторонніх сил, і я маю на увазі, зокрема, групу Вагнера", - заявив Блінкен.

Приватна військова структура, відома як ПВК Вагнера, яку Захід вважає тісно пов'язаною з Кремлем, брала активну участь у конфліктах на сході України, в Африці та на Близькому Сході.

Франція виступила з ініціативою проти діяльності ПВК Вагнера після повідомлень про те, що структура, власником якої є Євген Пригожин, близький соратник Володимира Путіна, уклала з малійською військовою хунтою договір про відправку 1000 найманців для надання допомоги у військовому конфлікті з ісламістським угрупуванням «Ансар ад- Дін», яке діє на півночі Малі та пов'язане з «Аль-Кайдою».

Як повідомляв "Голос Америки", у вересні США застерегли Малі від використання російських найманців. В уряді США висловили побоювання, що угода щодо розміщення у Малі тисячі російських найманців, ймовірно, ще більше дестабілізує країну.

На початку листопада регіональна група «Економічна спільнота західноафриканських держав» запровадила санкції щодо кількох членів військової хунти, яка править Малі після захоплення влади у серпні 2020 року.

Блінкен сказав, що він згоден із лідерами Сенегалу щодо виконання даної Малі обіцянки перейти до демократичної форми правління, і пообіцяв, що Сполучені Штати сприятимуть тому, щоб мотивувати країну до такого кроку.

«Щойно демократично обраний уряд розпочне виконання своїх обов'язків, міжнародне співтовариство готове підтримати Малі», - сказав Блінкен.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", AFP.

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