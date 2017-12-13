Ширші санкції можуть стати шоком для російського рубля - Merrill Lynch

Розширення американських санкцій проти Росії може спричинити вихід іноземних інвесторів з ринку російських облігацій в 2018 році і стати шоком для курсу російського рубля, зазначає в своєму повідомленні Bank of America Merrill Lynch (BAML), повідомляє Reuters.

В BAML наголосили, що сценарій за яким санкції США буде поширено на суверенний борг Росії не є ймовірним і, навіть, якщо він справдиться, російські посадовці зможуть справитись з результатами.

"Може виникнути істотний тиск, який, ймовірно, залежатиме від масштабу санкцій. Більш конкретно, спроби повністю закрити доступ Росії до зовнішніх ринків капіталу призведуть до зростання попиту на тверду валюту, подібно до ситуації в 2014 році", - повідомив BAML своїх клієнтів

Сполучені Штати зараз розглядають можливість введення обмежень на купівлю урядових облігацій Росії, деномінованих в рублях, пише Reuters.

Іноземці наразі мають більше 37 мільярдів таких облігацій, або третину всіх облігацій в обігу. Ще 14,5 мільярда доларів зовнішнього суверенного боргу утримують інвестори-нерезиденти.

"Поряд з репатріацією 37 мільярдів доларів облігацій, якими володіють нерезиденти, рубль може постраждати через підвищення попиту на долар з боку населення", - попередив BAML.

В BAML очікують, що Росія відреагує на такий сценарій так само, як і в 2014 році, коли вона надала на 50 мільярдів доларів кредитів репо банкам, що дозволило їм викупити доларові облігації, які продавали іноземці.

Дивіться також: Час-Тайм. Трамп підписав оборонний бюджет-2018 з $350 млн для України

​