У Байдена відзначили, що Путін близький до використання газу як зброї

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, старший радник Байдена з питань глобальної енергетичної безпеки Амос Хохстейн заявив у понеділок, що у разі, якщо Росія утримується від поставок пального до Європу на тлі тамтешньої енергетичної кризи, можна говорити про те, що президент Росії Володимир Путін наближається до використання газу у якості політичного інструменту,

"Я думаю, що ми близькі до цієї межі, якщо Росія насправді має газ для поставок і не робить цього, і зробить це лише, якщо Європа пристане на її інші вимоги, які абсолютно не пов'язані", - заявив Хохстейн.

Як повідомляється, Хохстей вказав, що зростання цін зумовлене і ситуацією у Китаї, яка призвела до зростання попиту на природний газ.

На думку Хохстейна, Росія має найкращу можливість допомогти Європі у ситуації енергетичної кризи. Він закликав Росію вже зараз підвищити поставки газу до Європи не чекаючи сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Між тим кореспондент видання Al Arabiya English Джозеф Хабуш також повідомив про заяву Хохстейна, що більш агресивні заходи США щодо "Північного потоку-2" "не змінили би результат", але можливо могли би його "вповільнити".

У статті використано матеріали Reuters, NPR.

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