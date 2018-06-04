Росія офіційно запровадила контрсанкції на санкції

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який є відповіддю на санкції США та інших іноземних держав. Документ наприкінці травня схвалила Рада Федерації, а в понеділок 4 червня його опублікували на офіційному порталі правової інформації. Саме в день публікації закон набуває чинності.

22 травня законопроект ухвалила Державна дума Росії в третьому, остаточному читанні. В ході розгляду в нижній палаті парламенту законопроект був сильно урізаний у порівнянні з першим читанням. Із нього вилучили список конкретних галузей, товарів і послуг, які можуть стати об'єктами контрсанкцій. Право визначати ці галузі надається урядові. Таким чином, із законопроекту, зокрема, прибрали норму про обмеження на ввезення до Росії імпортних ліків. Про це просили, зокрема, некомерційні організації, які займаються допомогою хворим.

Законопроект, який має назву «Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав» був внесений до Держдуми 13 квітня. У своєму первісному вигляді він передбачав заборону або обмеження імпорту в Росію сільськогосподарської продукції, сировини, продовольства, медикаментів, алкоголю, тютюну.

Країни Заходу в 2014 році запровадили санкції стосовно Росії через анексію Криму і збройну підтримку сепаратистів на сході України. У відповідь на це Кремль заборонив ввозити продукти з цих держав. Після цього російські чиновники неодноразово заявляли про користь так званого «імпортозаміщення» для країни і російського бізнесу.

За час дії «контрсанкцій» в Росії за указом президента Володимира Путіна були знищені десятки тисяч тонн продуктів харчування, ввезених в обхід ембарго. При цьому, за офіційними даними, близько 22 мільйонів росіян живуть за межею бідності.

Дивіться також «Голос Америки»: Марк Цукерберг намагається відновити репутацію Facebook перед своїми акціонерами