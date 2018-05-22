США продовжили перехідний період для ряду санкцій стосовно Дерипаски

22 травня Служба контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосила про видання ліцензій в рамках українсько-російських санкцій, що стосуються компаній, які контролює, або володіє ними Олег Дерипаска, зокрема «Русал» та «Газ Груп», йдеться в офіційному повідомленні на сайті Міністерства фінансів США.

Ліцензія дозволяє американцям проводити окремі операції в рамках зменшення обсягів ведення бізнесу з «Газ Груп» та її постачальників. Такий перехідний період триватиме до 23 жовтня 2018 року.

Також OFAC продовжила можливість американським фінансовим установам обслуговувати певні обмежені операції із вже заблокованими коштами компаній Дерипски, зокрема «Русал». Ліцензія роз’яснює, що американські фінансові установи можуть обслуговувати перекази коштів, які вже заблоковано станом на 22 травня, якщо ці кошти перераховуються в рамках зменшення бізнес контактів з підсанкційними групами.

Компанія «Русал» має намір внести зміни до складу своєї ради директорів і керівництва в надії переконати американську владу скасувати санкції, через які клієнти компанії перестали купувати її алюміній, повідомили Reuters в квітні джерела, близькі до компанії.



Дерипаска також в принципі погодився скоротити свою частку в En+ після того, як американська влада допустили виняток «Русал» з списку санкцій, якщо він відмовиться від контролю над En+.



Представник Мінфіну США заявив пресі, що такий крок не може бути гарантією зняття санкцій з компанії.

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