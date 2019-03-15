США зажадали у Москви доказів, що затриманий у грудні американець був шпигуном

Уряд США у п'ятницю поставив питання, чому Росія досі не надала доказів на підтримку звинувачень, що затриманий у Росії колишній американський морпіх Пол Вілан, був шпигуном.

Минуло понад 2 місяці і ми досі не побачили, ані йоти доказів проти Пола Вілана. Чому їх не надали?

Вілана, який має громадянство США, Об'єднаного Королівства, Канади та Ірландії, затримали у грудні у готелі, де він буцімто отримав таємні матеріали на флешці. Про інші подробиці буцімто шпигунської діяльності американця не повідомлялось.

Захист Вілана заявив, що той очікував, що знайомий на флешці передасть йому фотографії. У разі визнання Вілана винним, йому може загрожувати ув'язнення терміном до 20 років.

Речниця посольства США у Росії Андреа Калан у п'ятницю поскаржилась на позицію Росії.

"Минуло понад 2 місяці і ми досі не побачили, ані йоти доказів проти Пола Вілана. Чому їх не надали?".

В МЗС Росії заяву посольства назвали "істеричною".

Це посміховисько, а не суд

У четвер Вілан постав перед судом у Росії. Він з роздратуванням розповів, що йому заборонено спілкуватись з будь-ким, а влада Росії намагається ізолювати його.

Він також відзначив, що йому не надали перекладача і він нездатен зрозуміти, що говорять у суді.

"Це посміховисько, а не суд", - відзначив Вілан.

Як повідомляє "Радіо Свобода", суд визнав законним продовження арешту Полу Вілану. Суд не знайшов підстав для обрання м’якшого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або виходу під заставу.

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