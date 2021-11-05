У Держдепі США призначили керівників групи, яка розслідуватиме "Гаванський синдром"

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю оголосив про призначення керівників робочої групи, яка координуватиме відповідь Вашингтона на інциденти, пов'язані з так званим "Гаванським синдромом" - низкою симптомів, що виявилися у співробітників американських дипмісій та спецслужб, які працюють за кордоном.

Блінкен повідомив, що дипломат Джонатан Мур виконуватиме функції координатора робочої групи з реагування на інциденти, пов'язані зі здоров'ям, а посол Маргарет Уехара очолить групу підтримки співробітників урядових організацій, які постраждали від «Гаванського синдрому».

"Це важливий пріоритет для президента Байдена, для мене, для всього нашого уряду", - сказав Блінкен.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", у жовтні президент США Джо Байден підписав нормативний акт, який передбачає допомогу жертвам так званого "Гаванського синдрому".

Версія, що "Гаванський синдром" викликаний енергетичною зброєю, неодноразово ставилась під сумнів. Американське видання Buzzfeed у вересні повідомило, що отриманий ним розсекречений документ Держдепу від 2018-го року відкинув теорію, що неврологічні травми у дипломатів викликані мікрохвильовою зброєю.

"Той же науковий аналіз назвав “дуже малоімовірним”, що мікрохвилі, або промені ультразвуку - які американські офіційні особи нині широко використовують для пояснення травм - спричинили ці інциденти. І хоча доповідь не дає твердого висновку, щодо причин самих травм, вона встановила, що "психогенні" наслідки масової психології могли зіграти роль", - писало видання.

Наприкінці жовтня стаття оприлюднена виданням The New York Times вказала, що чимало науковців кажуть, що "Гаванський синдром" з вищою імовірністю є масовим психогенним захворюванням. Як відзначає матеріал, останній це "явище, коли людям стає зле, бо вони вважають, що вони були піддані фактору загрози здоров'ю".

"Уявна загроза не є реальною, але симптоми та страждання є цілком реальними, і є результатом змін у хімії та нейронних зв'язках мозку, які можуть тривати роками", - відзначає стаття.

"Гаванський синдром", під яким розуміють цілу низку симптомів, які включають запаморочення, нудоту, мігрень і провали в пам'яті, отримав таку назву через те, що вперше він був діагностований у співробітників посольства США у столиці Куби в 2016 році.

Від симптомів загадкового «Гаванського синдрому» вже постраждали близько 200 американських дипломатів, співробітників спецслужб та членів їхніх сімей у всьому світі.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The New York Times.

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