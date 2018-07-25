Трамп переніс нову зустріч із Путіним на 2019 рік

Про це стало відомо з заяви радника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Болтона.

Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутись коли закінчиться "полювання на російських відьом - говорить Болтон.​

"Президент вважає, що наступна двостороння зустріч з президентом Путіним має відбутись коли закінчиться "полювання на російських відьом". Тому ми погодились, що це відбудеться в наступному році" – заявив Болтон.

Радник Білого дому з питань нацбезпеки назвав причиною відтермінування наступної зустрічі розслідування спеціального прокурора США Роберта Мюллера.

При цьому Болтон не уточнив, чому він вважає, що у 2019-му році розслідування Мюллера буде завершено, а його висновки та наслідки будуть такими, що змінять ставлення до контактів Дональда Трампа з Росією.

Нагадаємо, що більшість американців підтримує план президента Трампа знову зустрітись із Путіним восени та вірить, що в американських інтересах покращити відносини з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням The Hill сумісно з проектом HarrisX. Відповідно до нього, 61% американців вірить, що покращення відносин з Москвою піде на користь США. Також, 54% американців підтримує ідею проведення нової зустрічі між лідерами Росії та США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Водночас, 60% респондентів не схвалювали дії президента Трампа під час першої зустрічі із Путіним у Гельсінкі. Нову зустріч підтримують 87% респондентів-республіканців та 54% незалежних опитаних.

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