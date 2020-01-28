Данилюк: запити США щодо розслідувань родини Байденів "струсонули" команду Зеленського

Олександр Данилюк найбільше в американській команді переговорників довіряв радику з нацбезпеки США Джону Болтону. Про це колишній секретар РНБО України розповів американському виданню The Daily Beast.

«Я б сказав, це був очевидно Джон, людина, якій я довіряв. Тому що ми разом працювали, щоб створити офіційні рамки для американсько-українських відносин», - розповів Олександр Данилюк.

Запити США до президента Зеленського оголосити про розслідування щодо діяльності родини політичного опонента президента Трампа - колишнього віце-президента США Джо Байдена «струсонули» команду Зеленського, розповів Данилюк.

«Це створило некомфортну основу», але США та Україна все таки намагались сформувати дорожню карту співпраці між країнами, зауважив колишній посадовець.

За словами Данилюка, посол США до ЄС Ґордон Сондленд перервав офіційні переговори 10 липня, раптово піднявши тему розслідування.

«Коли я написав цю дорожню карту (співпраці між США та Україною з низки питань – ред.), ми обговорили її з Зеленським, пройшлись дуже детально по ній. І президент сказав: «так, я це підтримую, це має бути основою для нашої співпраці», - згадує Данилюк.

Він не уточнив, чи згадувалась у цій «дорожній карті» військова допомога США, але сказав, що спектр питань був дуже широким і включав пропозиції експорту американського газу в Україну.

Утім офіційна зустріч з американцями не закінчилась, як належить, - додав Данилюк, - тому що Сондленд, який був присутнім на зустрічі, перервав розмову, згадавши про вимоги Трампа до Зеленського погодитись на розслідування щодо Байдена. Незабаром після втручання у розмову Сондленда, Болтон закінчив офіційну зустріч».

«Ми мали говорити про «дорожню карту», натомість піднялось питання щодо розслідування», - зазначив колишній глава РНБО.

«В цей час мені стало зрозуміло, якщо десь порушується американськи закон, американці самі повинні з цим розібратись», - сказав Данилюк.

«Тоді я сказав, що є певні серйозні речі, які ми повинні обговорити і погодитись між країнами. І саме туди ми маємо спрямовувати нашу увагу. І якщо ми говоримо про втягування нас у внутрішню політику … використовуючи нашого президента, який тільки заступив на цю посаду, який не має достатньо досвіду… це може все зруйнувати», - згадує Данилюк свою зустріч із американською стороною.

За словами Данилюка, телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського змінила розуміння ситуації. «Стало чітко зрозуміло, що це питання (про розслідування щодо Байденів – ред.) це тема, яка хвилює особисто Трампа. Це було чітко зрозуміло».

Данилюк дізнався про замороження американської військової допомоги Україні з американських ЗМІ у серпні.

«Я був здивований і шокований. Тому що за кілька днів перед тим ми насправді зустрічались із Джоном Болтоном. Я з ним кілька разів зустрічався. І ми мали тривалі розмови. Останнє, чого я очікував, це прочитати статтю, що американська військова допомога була заморожена», - говорить Данилюк.

За словами Данилюка, коли стало відомо про замороження військової допомоги США, у команді Зеленського була паніка, мовляв Зеленський був переконаний, що це якась помилка.

Тоді Данилюк, будучи секретарем РНБО, надіслав запити у Раду національної безпеки США, мовляв що означає ця новина. «Я так і не отримав відповідь», - додав Данилюк.

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