Румунія: ракети Patriot зміцнюють оборону країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у середу, що закупівлі озброєння не мають на меті внести напруження у відносини з Росією, але зміцнити оборону.

Цього місяця Державний департамент США повідомив про схвалення можливого продажу Румунії семи систем протиракетної оборони Patriot на суму 3,9 мільярда доларів.

Член НАТО від 2004 року і Європейського Союзу від 2007-го, Румунія віддана справі збільшити цього року витрати на оборону до двох відсотків свого ВВП.

На запитання репортерів про те, чи переговори про придбання ракет Patriot і недавні військові навчання не вносять напруженість у відносини з Росією, Йоганніс відповів: «По-перше, мусимо подивитися на те, чому служить ця техніка».

«Ми не готуємось атакувати будь-кого. Ми готуємось… щоб наша армія мала користь від модерних, ефективних озброєнь. Вони призначені захищати нас, гарантувати румунам безпеку».

Відповідаючи на запитання, чи недавні регіональні військові навчання можуть стримувати Росію, Йоганніс відповів: «Очевидно, що так, і я думаю, що вони це роблять».

Дії Росії, яка у 2014 році анексувала український Крим, викликають занепокоєння серед східноєвропейських членів НАТО, таких як Польща і країни Балтії. Росія твердить, що НАТО загрожує стабільності в Східній Європі тим, що нарощує там свою військову присутність і влаштовує військові навчання.

Про остаточне рішення Румунії щодо придбання протиракетних оборонних систем, яких головними постачальниками будуть компанії Raytheon і Lockheed Martin, ще мусить повідомити Міністерство оборони Румунії.

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