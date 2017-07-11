Масштабні навчання НАТО стартували в Болгарії

В Східній Європі почались масштабні військові навчання НАТО Saber Guardian-17. До навчань залучено 25 000 військових з більш ніж 20 країн НАТО, а також країн-партнерів Альянсу.

Церемонія відкриття навчань відбулась на військовій базі Нове Село на півдні Болгарії. Навчання візьмуть початок з Болгарії і проходитимуть також на території Угорщини та Румунії.

Навчання проводяться під проводом США і триватимуть до 20 липня.

Навчання мають на меті підвищити злагодженість діяльності країн-учасників і демонструють рішучість та готовність діяти на підтримку безпеки та стабільності у чорноморському регіоні.

На навчаннях відпрацьовуватиметься живий вогонь протиповітряної артилерії, річкові переправи та дії з порятунку населення.

Навчання Saber Guardian проводяться в чорноморському регіоні щорічно з 2013 року.

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