Діяльність російських сил у повітряному й морському просторі викликає дедалі більше занепокоєння в НАТО

Згідно із щойно оприлюдненим звітом, Росія значно збільшила свою військову активність у повітряному просторі неподалік західноєвропейських країн-членів НАТО. У документі попереджається, що така тактика може бути небезпечною також для цвільних літаків.

Торік сили НАТО перехоплювали російські літаки приблизно 800 разів. Згідно з базованою в Лондоні аналітичною групою Henry Jackson Society, це майже удвічі більше в порівнянні з 2014 роком.

У звіті закликається до покращення зв’язку і чіткіших відносин між західноєвропейськими країнами і Москвою, щоб уникнути можливо небезпечних інцидентів.

Така тактика була рутинною під час «холодної війни», але відновилася з боку Росії з часу погіршення відносин між Росією і Заходом після анексії Криму і втручання у Східну Україну у 2014 році.

Автор звіту Ендрю Фоксалл каже, що російська тактика – це частково пропаганда.

«Росія здатна представити себе теоретично як сильну державу, а окремі країни НАТО і НАТО як цілість – як слабкі. І це спрацьовує дуже добре для внутрішніх потреб президента Путіна».

Однак Фоксалл додає, що ці польоти також дозволяють Росії отримати розвідувальну інформацію.

«Щодо каналів інформації між країнами НАТО, це уможливлює отримати інформацію про можливості капітанів Королівських ВМС і пілотів Королівських ВПС. Це уможливлює отримати інформацію, наприклад, про нашу систему раннього попередження».

Діяльність російських ВМС також збільшилась у Балтійському морі і в північній частині Атлантики, зокрема в шотландському районі перебування ядерного підводного флоту. Фоксалл каже, що британські ВМС занепокоєні тим, що за його підводними човнами можуть стежити.

«Якщо російські підводні човни можуть, у певному сенсі, записувати особливу «акустичну характеристику» цих підводних човнів, то це матиме дуже, дуже шкідливий вплив на можливості Об’єднаного Королівства захищати себе», заявив Фоксалл.

З другого боку, Росія звинувачує НАТО в польотах неподалік її повітряного простору. На оприлюненому минулого місяця Кремлем відеозаписі видно, як натовський літак Typhoon перебував неподалік літака, у якому летів міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

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