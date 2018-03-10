У Криму влада тисне на татар, аби прийшли на вибори – Чубаров

Незважаючи на те, що президентські вибори в Росії позбавлені інтриги, чиновники намагаються забезпечити високу участь e них громадян, пише журналіст Російської служби «Голосу Америки» Данило Гальперович.

Видання The Insider наводить як мінімум десять способів, якими користуються російські чиновники для підвищення явки на виборах - тут і референдуми в день виборів з важливих місцевих питань, і призи виборцям, і навіть примус співробітників дитячих садків і шкіл до обов'язкового приходу на виборчу дільницю за допомогою збору їх особистих даних.

Окрему увагу російські чиновники приділяють явці в Криму. Газета «Комерсант» наводить вислів глави севастопольського відділення «Єдиної Росії» в окупованому Криму Бориса Колесникова, який каже, що «явку на виборах президента будуть порівнювати з явкою на референдумі», і тому «важливо прийти на дільниці і проголосувати» (офіційні цифри явки на так званому «референдумі щодо приєднання Криму до Росії» були 89,5% в Криму, 83,1% в Севастополі).

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» підтвердив, що проросійська влада Криму різними способами намагається підвищити явку на президентських виборах, в тому числі і з боку кримських татар:

«За даними, які ми отримуємо, окупаційна влада в Криму мобілізує все для того, щоб забезпечити високий рівень явки людей на незаконні вибори. Особлива увага приділяється кримськотатарській частині електорату, і таке відчуття, що в цей раз окупанти хочуть відігратися за тотальну неучасть кримських татар в імітованому "референдумі" 2014 року».

Рефат Чубаров розповідає, що для забезпечення покірного приходу кримських татар на дільниці для голосування підключені і спецслужби:

«Влада чинить тиск на всі сегменти кримськотатарського громадського і соціального життя: викликають в ФСБ імамів, деяких з них, тих, хто демонстрував відмінність своєї позиції від позиції духовного управління мусульман Росії, акуратно попереджають, що вони можуть бути відлучені від своїх громад, і їм буде взагалі заборонено займатися релігійним просвітництвом».

За словами лідера кримських татар, керівництво Кримського індустріально-педагогічного університету здійснювало помітний тиск на студентів, «вдаючись до погроз, що якщо ті не проявлять належну суспільну активність у сенсі голосування на виборах, то їм тоді буде складно далі вчитися».

Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб в Криму була така явка, ступінь якої був би набагато вищий, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар.

«Такий же тиск відчувають вчителі, які зараз складають списки дітей та їх батьків, проводять з ними бесіди. Рекрутують людей для участі у виборах і через кримськотатарських підприємців ... Для Путіна і його оточення дуже важливо, щоб в Криму була не просто продемонстрована явка, а така явка, ступінь якої був би набагато вищий, ніж у Росії, в тому числі і серед кримських татар», - вважає Чубаров.

Для чого потрібна висока явка, коли переможець вже в принципі відомий?

Спеціаліст з російських виборів, доцент Вищої школи економіки в Москві Олександр Кинев впевнений, що Кремль і регіони домагаються високої явки з різних причин. Чиновники на місцях, у першу чергу, переймаються власними кар’єрами, яким може загрожувати як низька явка, так і «неправильний» результат. За його словами, у 2001 році керівники всіх регіонів, де на виборах в Державну Думу була показана низька явка і низький результат за "Єдину Росію ", дуже швидко втратили свої посади.

«У той же час, ми не знаємо практично жодного прикладу, коли чиновник був би покараний за надмірну старанність або зловживання адміністративним ресурсом - зазвичай у якості "стрілочників" виступають максимум директори шкіл або керівництво виборчкомів. Таким чином, вибір у чиновників дуже простий: можна провести чесні вибори з низькою явкою і поганим результатом, поплатившись кар'єрою, або перестаратися, нарватися на скандал у пресі, але зберегти посаду», - каже політолог.

Ми не знаємо практично жодного прикладу, коли чиновник був би покараний за надмірну старанність або зловживання адміністративним ресурсом.

Федеральному центру, на думку Олександра Кинєва, висока явка потрібна для забезпечення легітимності. Путін зацікавлений у тому, щоб «легітимність була максимально високою, і це не тільки формальний відсоток від явки: легітимність завжди вважається в абсолютних голосах».

«У радянські часи в програмі "Міжнародна панорама" була улюблена тема - після чергових виборів в західній країні розповідати, що знову більшість виборців не прийшли на дільниці, ось така гнила демократія», - згадує Кинев.

Вчений стверджує, що високий відсоток участі росіян у виборах важливий і в міжнародному аспекті: «Влада дуже хоче мати легітимність, яка не викликає ніяких сумнівів - це питання міжнародного авторитету і можливість говорити світу, що президент користується непорушною підтримкою абсолютної більшості».

Інший російський політолог, керівник Центру політико-географічних досліджень Микола Петров, вважає, що регіональні влади Росії в прагненні домогтися високої явки змагаються один з одним, і не обов'язково робиться за вказівкою з центру, а подекуди просто за звичкою.

Петров вважає, що видиме дотримання пристойності для Кремля зараз важливіше високої явки, отриманої будь-яким способом:

«Мені здається, що якщо таке трапляється на місцях - як кажуть, "примусь дурня Богу молитися ", - то це цілком і повністю місцева відповідальність. Кремль не так диригує цими виборами, як в 2011-2012 роках, коли за їх результатами виник потужний протест, і як мінімум у найбільших містах він не хоче повторення чогось подібного», - говорить експерт.

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