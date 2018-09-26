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Дональд Трамп звинуватив Росію та Іран у "підтримці кровопролиття у Сирії" на Радбезі ООН

Дональд Трамп звинуватив Росію та Іран у "підтримці кровопролиття у Сирії" на Радбезі ООН
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Дональд Трамп звинуватив Росію та Іран у "підтримці кровопролиття організоване сирійським режимом" під час свого виступу на засіданні Раді безпеки ООН у Нью-Йорку 26 вересня, 2018 року. Він назвав також Іран головним спонсором тероризму у світі. За його словами, Тегеран лише посилив свою агресію після міжнародної угоди 2015 року, яка передбачає ядерне роззброєння Ірану в обмін на зняття санкцій, з якої адміністрація Трампа самоусунулась. Президент США пообіцяв посилити санкції проти Тегерана.

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