Дональд Трамп звинуватив Росію та Іран у "підтримці кровопролиття у Сирії" на Радбезі ООН

Дональд Трамп звинуватив Росію та Іран у "підтримці кровопролиття організоване сирійським режимом" під час свого виступу на засіданні Раді безпеки ООН у Нью-Йорку 26 вересня, 2018 року. Він назвав також Іран головним спонсором тероризму у світі. За його словами, Тегеран лише посилив свою агресію після міжнародної угоди 2015 року, яка передбачає ядерне роззброєння Ірану в обмін на зняття санкцій, з якої адміністрація Трампа самоусунулась. Президент США пообіцяв посилити санкції проти Тегерана.