Китай відмовив кораблю ВМС США у заході до Гонконгу і оголосив нові дії в "торговельній війні" зі США

Китай відмовив військовому кораблю США у можливості зайти до порту Гонконгу наступного місяця. Відмова надійшла лише через кілька днів після рішення Вашингтона запровадити санкції проти китайських військових за купівлю російської зброї.

Консульство США в Гонконгу підтвердило, що Китай не дозволив десантному кораблю ВМС США USS Wasp зайти до порту. Корабель є частиною групи, розміщеної в Сасебо, Японія, повідомляє Bloomberg.

Рішення Пекіна було прийняте після того, як США запровадило санкції проти китайського Департаменту з розробки устаткування та його директора Лі Шаньфу за проведення масштабних операцій з "Рособоронекспортом" – російською компанією, що відповідає за торгівлю зброєю.

Дії Китаю є "виявом невдоволення без серйозного виходу за рамки"

Серед цих операцій – постачання російського винищувача Су-35 в Китай в 2017 році та устаткування для ракетної системи C-400 у 2018 році.

Державний департамент заявив, що його дії проти Лі та його департаменту не були спрямовані на підрив військових можливостей, чи боєготовності країни, а мали на меті збільшити витрати Росії у відповідь на її втручання до виборчого процесу США.

Додаючи олії до вогню дипломатичної напруженості, США 25 вересня схвалили продаж Тайваню зброї до на 330 мільйонів доларів

Голова ВМС Китаю також підмінив зустріч високого рівня в США. Дії Китаю є "виявом невдоволення без серйозного виходу за рамки", - сказав Коллін Ког Сві Лін, дослідник Школи міжнародних студій Раджаратнам в Сінгапурі.

Додаючи олії до вогню дипломатичної напруженості, США 25 вересня схвалили продаж Тайваню зброї до на 330 мільйонів доларів. В основному йдеться про запчастини для ВПС острова.

Пекін вважає Тайвань, який має власне управління з кінця громадянської війни в Китаї 1949 року, своєю провінцією. Китайський уряд неодноразово закликав Тайвань до приєднання, наголошує CNN.

Рен Гуок'ян, речник Міністерства оборони Китаю, заявив, що військовий продаж між США та Тайванем "значно порушує" політику Пекіна стосовно Єдиного Китаю.

"Це втручання до внутрішніх справ Китаю, яке шкодить китайському суверенітетові та інтересам безпеки і істотно шкодить зв'язкам Китаю та США, відносинам між військовими а також миру та стабільності через Тайванську протоку", - заявив він у понеділок.

Важко вести переговори, "коли тобі наставляють ножа до шиї"

Зв'язки Китаю та Тайваню погіршились за адміністрації Трампа, після того, як Вашингтон надав схвалення на подальший продаж зброї та відкриття нового неофіційного посольства в Тайпеї, повідомляє CNN.

Напруженість у військовій сфері доповнюється тривалою торговельною війною США та Китаю. Заступник переговорника з питань торгівлі Китаю Вонг Шувен заявив, що немає потужних шансів на поновлення торговельних переговорів зі США, додавши, що важко вести переговори, "коли тобі наставляють ножа до шиї".

24 вересня США запровадили 10% митні тарифи на більш ніж 200 мільярдів доларів імпорту з Китаю до США.

26 вересня Китай оголосив про зниження митних тарифів на неамериканські товари

Зі свого боку китайці оголосили про введення еквівалентних мит на більш ніж 60 мільярдів доларів імпорту зі США до Китаю.

26 вересня Китай оголосив про зниження митних тарифів на неамериканські товари. Їх буде запроваджено 1 листопада.

Це зниження має на меті захистити китайських споживачів від ескалації торговельної війни з адміністрацією Трампа, пише Business Insider.

Крім захисту китайських споживачів, це рішення також стане стимулом для китайців не купувати американські товари.

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