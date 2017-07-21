Громадянка Росії, яка зустрілася з Дональдом Трампом-молодшим перед торішніми президентськими виборами, протягом кількох років серед своїх клієнтів мала службовців Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомило видання The Hill, покликаючись на інформаційне агентство Reuters.

Російські судові документи, отримані Reuters, вказують на те, що Наталія Весельницька протягом понад п’яти років представляла інтереси ФСБ у північно-західному районі Москви.

Колишній президент Обама наклав санкції на ФСБ після отримання повідомлень розвідки про причетність російського агенства до втручання до президентських виборів у США.

Згідно із звітом, підкреслює видання The Hill, немає доказів, що сама Весельницька – російський шпигун.

Інформація про це надійшла через приблизно два тижні після першого повідомлення, що Трамп - молодший зустрівся з Весельницькою, щоб отримати від неї компромітуючу інформацію про кандидата Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Зустріч, за словами Трампа - молодшого не принесла результатів, але нові версії події від президента Трампа і Білого дому викликали здогади, що команда республіканського кандидата таємно домовлялася з росіянами.

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