Лідер російської лівої опозиції закликає до бойкоту президентських виборів

Звільнений з ув’язнення російський активіст Сергій Удальцов заявив, що він планує чинити тиск на президента Володимира Путіна і заохочує активістів бойкотувати заплановані на наступний рік вибори.

Виступаючи в четвер на прес-конференції, Удальцов, який представляє ліву опозицію, заявив, що російські вибори «нещирі» і закликав до їх «об’єднаного бойкоту».

«Органи влади, як шахраї, змінили виборче право. Вони відкинули кандидатів, яких вони не люблять, з виборчих дільниць».

Удальцов, якому 40 років, очолював заборонену організацію «Лівий фронт» під час протестів 2011 і 2012 років, виступаючи проти третього терміну Путіна на президентській посаді. У 2014 році був засуджений на чотири з половиною року ув’язнення за очолювання вуличних заворушень і провів весь вирок у в’язниці.

Удальцов сказав у четвер, що він уникатиме участі в вуличних протестах, але й далі виступатиме проти уряду Путіна і підтримуватиме різні соціальні питання.

За повідомленням BBC, відповідаючи на запитання журналістів, він підтримав рішення про анексію Криму, а щодо ситуації на сході України, Удальцов підтримав також сепаратистів, які «воюють на Донбасі за свою мову» і назвав їх героями і братами.

Удальцов також сказав, що на майбутніх президентських виборах він не підтримуватиме кандидатури Олексія Навального.

Дивіться також: Трамп відповів на погрози КНДР