Москва: Росія дасть рішучу відповідь на нові американські санкції

Росія заявила, що дасть рішучу відповідь на нові американські санкції проти російських бізнесменів, компаній і урядових посадовців за те, що Вашингтон називає їх «шкідливою діяльністю», включно з втручанням в американські президентські вибори 2016 року.

За повідомленням інформаційного агентства Reuters, санкції заморожують активи таких російських олігархів, як близький до президента Володимира Путіна алюмінієвий магнат Олег Дерипаска, і законодавець Сулейман Керімов, родина якого контролює найбільшу в Росії компанію видобування золота.

«Очевидно, що ми не залишимо нинішніх і будь-яких нових антиросійських атак без жорсткої відповіді, сказано в заяві Міністерства закордонних справ Росії. – Але перш за все ми хотіли б і рекомендували б, щоб Вашингтон позбувся ілюзій, що з нами можна розмовляти мовою санкцій».

Міністерство також заявило, що ніякий тиск не може змусити Росію змінити курс і що санкції лише об’єднають російське суспільство.

«Не дочекавшись бажаних наслідків попередніх санкцій, вашингтонські політики дійшли такого абсурду, що вони намагаються завдати удару нашим компаніям, які мають багаторічні ділові зв’язки із Сполученими Штатами, від яких там залежать тисячі робочих місць», сказано у заяві.

Останнім часом відносини Росії із Сполученимим Штатами додатково погіршилися з приводу видворення Вашингтоном російських дипломатів у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великобританії та наклали санкції на росіян за можливу причетність до кібератак.

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