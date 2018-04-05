Білий дім не підтвердив повідомлення про запровадження нових санкцій щодо російських олігархів

Міністерство фінансів США і Білий дім не підтвердили і не спростували повідомлення джерел інформагентства Reuters





США планують цього тижня запровадити санкції проти російських олігархів відповідно до закону, який передбачає покарання Росії за втручання у вибори в США в 2016 році, повідомляють обізнані джерела.



Можливо, це буде самий агресивний крок Вашингтона проти російської ділової еліти.



Цей захід, який може відбитися на людях з оточення президента Володимира Путіна, відображає бажання Вашингтона притягнути Росію до відповідальності за передбачуване втручання на виборах, яке Москва заперечує - притому, що президент США Дональд Трамп сподівається на встановлення хороших відносин з Путіним.



Трамп піддається різкій критиці за те, що він нібито не вживає достатніх заходів, щоб покарати Росію за втручання у вибори та інші дії Москви. Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує можливу змову передвиборчого штабу Трампа з Росією, який сам президент заперечує.



Два джерела повідомили, що про санкції може бути оголошено вже в четвер, 5 квітня. Вони стануть новим кроком після рішення США від 15 березня, коли були введені санкції щодо 19 осіб і 5 організацій, включаючи російські розвідувальні служби, в зв'язку з кібератаками, здійсненими до двох років тому.



Хоча це рішення було найжорсткішим, розпочатим щодо Москви після того, як Трамп вступив на посаду в січні 2017 року, його відмова від запровадження санкцій проти олігархів і урядовців, близьких до Путіна, викликала критику з боку американських законодавців з обох партій.



Очікувані на цьому тижні рішення будуть включати санкції проти російських олігархів, в тому числі пов'язаних з Путіним, а також з російським урядом, повідомили два американські чиновники, ознайомлені з змістом дискусії з цього питання.



Чотири джерела повідомили, що каральні заходи будуть введені в рамках Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій, схваленого республіканцями і демократами з метою покарати Росію за анексію українського Криму в 2014 році, втручання в громадянську війну в Сирії і президентські вибори в США в 2016 році.



Американсько-російські відносини погіршилися після заяв про те, що Росія несе відповідальність за отруєння колишнього російського шпигуна за допомогою нервово-паралітичної речовини. Росія відкидає свою причетність до інциденту, який стався 4 березня на території Великобританії. 26 березня США і кілька європейських країн оголосили про плани видворити у відповідь понад 100 російських дипломатів.



Білий дім і Міністерство фінансів відмовилися повідомити, чи планують вони запровадити санкції вже на цьому тижні.



«Адміністрація твердо має намір дотримуватися Закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій, як ми вже говорили багато раз, - заявив високопоставлений американський чиновник. - Ми опублікували список олігархів, і міністр фінансів сказав, що будуть зроблені подальші кроки. Але в даний момент ми не можемо оголосити про якісь конкретні дії».



Згідно із законом, адміністрація Трампа 30 січня опублікувала список голів російських державних компаній і «олігархів», до якого увійшли такі впливові фігури, як голова «Газпрому» Олексій Міллер і президент державної нафтової компанії «Роснєфть» Ігор Сєчін.

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