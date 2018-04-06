Росія бачить, що помилялась гадаючи, що їй все зійшло з рук - Фрід про нові санкції

Останній пакет санкцій від адміністрації Трампа є міцним та потужним, вважає колишній керівник відділу санкцій у Державному департаменті США Деніел Фрід.

Санкції вдаряють по олігархах, пов’язаних з російським президентом Путіним, та по їх відповідних компаніях, двох «золотих дітях» (корумпованих та привілейованих дітей путінської еліти), Рособоронекспорту (збройній компанії Росії) та ряду посадовців, пише Фрід в своїй статті для аналітичного центру США Atlantic Council.

Пакет санкцій сформовано дуже професійно, вважає експерт. "Новий пакет уникає дурниць, таких як спроби накласти санкції на експорт російського газу, що б створило ускладнення з нашими європейськими чи азійськими союзниками, водночас, вони спрямовані проти окремих керівників", - наголошує Фрід.

Адміністрація готова користуватись таємною версією Кремлівського звіту, який, за повідомленнями, є дуже якісним

Новий санкційний перелік не повністю взято з «Кремлівської доповіді», виданої Міністерством фінансів США в січні, наголошує аналітик. Новий перелік включає Ігоря Ротенберґа, якого, можливо, через випадковість, не було включено до "Кремлівської доповіді".

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Це означає, що адміністрація готова користуватись таємною версією Кремлівського звіту, який, за повідомленнями, є дуже якісним, пише Фрід.

Якщо Росія думала, що слабкий «Кремлівський звіт», означав, що їй все зійшло з рук, або є якась домовленість, тепер вони переконались в своїй помилці, наголошує аналітик.

Коротко кажучи, справою займаються професіонали адміністрації США. Було б ще краще, якщо б адміністрація запровадила всеохоплюючу стратегію з Росії, яку б просував президент. Цього поки що немає, і це зменшує потужність сьогоднішнього кроку, пише Фрід.

Все ж, теперішній крок демонструє, що Росія заплатить ціну за свою агресію.

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