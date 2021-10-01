Орбан не переймається тим, що Росія постачає газ Угорщині в обхід України

Українська газотранспортна компанія Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомила, що 1 жовтня російський Газпром зупинив передачу природного газу з Росії до Угорщини через територію України.

Ці дії були очікуваними після того, як Угорщина 27 вересня уклала з Росією 15-річний договір на постачання газу через трубопровід Турецький потік, який пролягає по дну Чорного моря на Балкани в обхід України.

Україна неодноразово заявляла, що Росія використовує газ у багатосторонній агресії проти України, що позначена захопленням українських територій, бойовими діями на Донбасі, а також використанням економічного і політичного тиску.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, який підтримує приязні відносини з президентом Росії Володимиром Путіним, заявив 1 жовтня, що не братиме до уваги застереження України.

Агентство Reuters подає твердження Орбана в радіоінтерв’ю, де він наголосив, що вважає себе відповідальним лише перед угорськими виборцями, які за його словами, без домовленості з Росією платили б за газ значно більше.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, повідомила цього тижня, що перевірить угорсько-російський газовий контракт на відповідність європейським вимогам про безпеку постачання енергоносіїв після того, як український уряд заявив, що контракт «впливатиме на енергетичну безпеку України та Європи».

Угорщина протягом десятиліть отримувала газ через територію України... український маршрут – найбільш економічно вигідний, бо є найкоротшим.

Раніше Росія транспортувала більшу частину свого газу до Європи саме через територію України, але в останні роки почала використовувати додаткові маршрути в обхід української території: Північний потік, який пролягає по дну Балтійського моря до Німеччини і Турецький потік через Чорне море до Туреччини і далі в центральну Європу.

За даними Національного банку України на тлі поступового зниження обсягів транспортування російського газу за 2020 рік «прямі вигоди України» за транзит становили 0,5 мільярда доларів США.

У Києві кажуть, що нова ситуація означає, що Україна також втрачає можливість купувати газ з Угорщини, до чого Київ міг вдавався, коли Росія перекривала газопостачання, або підвищувала ціни українським споживачам.

«З урахуванням того, що імпорт природного газу з Угорщини відбувався шляхом віртуального реверсу, можливості імпорту з Угорщини без транзиту відсутні», - йдеться в повідомленні ОГТСУ.

Reuters також повідомляє, що 1 жовтня постачання російського газу трубопроводом Ямал-Європа, що пролягає через Білорусь і Польщу впав на 77% у порівнянні з попереднім днем.

У повідомленні йдеться, що компанія Газпром на жовтень викупила лише третину потужності газопроводу.

Ціни на газ у Європі різко зросли упродовж 2021 року на тлі збільшення попиту і менших запасів.

Газпром відкидає звинувачення у тому, що компанія навмисне зменшує постачання газу у Європу, зокрема, щоб домогтися швидшого дозволу на використання новозбудованого газопроводу Північний потік-2.

У Москві наполягають, що виконують усі контрактні зобов’язання.

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