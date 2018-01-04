Сирійські антиурядові сили завдали удару російським військам на базі ВПС Хмеймім

Російське інформаційне агентство Коммерсант повідомило, що під час однієї з найсерйозніших атак з часу, коли розпочалася операція військ РФ у Сирії, було пошкоджено щонайменше сім російських літаків.

Два військові дипломатичні джерела заявили, що базу ВПС Хмеймім у західному районі Сирії, що неподалік узбережжя Середземного моря, було піддано атці, в результаті якої пошкоджено щонайменше чотири бомбардувальники, два винищувачі й транспортний літак, а також склад боєприпасів.

Хмеймім – це база ВПС, яку минулого місяця несподівано відвідав президент Путін. Тоді він повідомив, що російські війська почнуть залишати Сирію.

Повідомлення про це надійшло в час, коли Росія почала встановлювати свою постійнішу присутність у Хмеймімі, а також на базі ВМС Тартус, що розташована за 60 кілометрів на південь на морському узбережжі.

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