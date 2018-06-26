Українські експерти кажуть, що російські хакери готують нову атаку проти України

Згідно з повідомленнями, російські хакери намагаються заразити вірусами комп’ютери українських комапній для створення «задніх дверей» для великої координованої атаки, заявив агентству Reuters голова кібезполіції.

Це стосується різних галузей індустрії, наприклад банків та енергетичних мереж. Як заявив Сергій Демедюк, певні ознаки вказують на те, що атака може статися встановленого дня. Українські спеціалісти співпрацюють з іноземними агентствами для встановлення, хто такі хакери, але без назв агентств.

Експерти встановили віруси, які мають вдарити по Україні від початку року. Вони вже встановили хакерів, які надсилають віруси з різних джерел.

Відносини між Україною і Росією різко погіршилися з часу анексії Криму у 2014 році. Київ звинувачує Росію в організуванні великомасшабних атак у рамках так званої гібридної війни проти України.

27 червня минулого року прооти України застосовано масовану атаку за допомогою вірусу NotPetya, який пошкодив системи IT, після чого поширився на весь світ. Сполучені Штати разом з Великобританією підтримали Україну у звинуваченні, що за атаку відповідпальність несе Росія. Однак Росія не відповідає на звинувачення.

Цим разом, читаємо в повідомленні Reuters, Україна краще підготовлена на такі атаки. Це завдяки співпраці з із Сполученими Штатами, Великобританією і НАТО. Однак, як підкреслює Демедюк, деякі українські компанії не усунули зі своїх комп’ютерів вірус NotPetya. Вони і далі заражені й уразливі на нові атаки.

Українські органи звернулися до міжнародних організацій, які мають дані про минулі комп’ютерні атаки, щоб вони поділилися інформацією, яка уможливлює краще встановити хакерів.

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