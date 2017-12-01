Російські законодавці обміркують заборону на вхід американських ЗМІ до будинку парламенту в Москві

Російські законодавці, як передбачається, обговорюватимуть законопроект, який може заборонити представникам американських ЗМІ заходити до Державної думи в Москві.

Законодавець нижчої палати російського парламенту Ольга Савастьянова заявила російським медіа у п’ятницю, що ці заходи є відплатою за те, що журналістам телевізійного каналу Russia Today, який фінансується російським урядом, заборонили повідомляти в середині будинку американського Капітолію.

«Це заборона журналістам, які представляють американські засоби масової інформації, всі американські засоби масової інформації, відвідувати Державну думу, повідомило агентство новин РИА, яке посилається на Севастьянову, що заявила про пропоновану заборону.

Це найновіший крок із ряду відплатних обмежень на російських журналістів у Сполучених Штатах і американських журналістів у Росії.

Минулого тижня президент Володимир Путін підписав законопроект, який дає уряду можливість визнати ЗМІ, які отримують фінанси з-за кордону, «іноземними агентами» і накласти на них санкції.

Російські офіційні особи назвали новий закон «симетричною відповіддю» на те, що вони назвали тиском на російські ЗМІ з боку Сполучених Штатів. Телевізійний канад Russia Today зареєструвався13 листопада як іноземний агент на основі багаторічного закону, відомого як Foreign Agents Registration Acts (FARA).

Як сказав минулого тижня посол США в Росії Джон Гантсман, метою FARA є сприяти прозорості, але це жодним способом не обмежує діяльності телевізійних мереж у Сполучених Штатах.

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