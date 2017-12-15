Саакашвілі в NYT: “Мій шлях від офісу губернатора до тюремної камери"

"Можливо, я перший колишній голова держави після Габсбургів, який залишився без держави". Так розпочав свою колонку у виданні The New York Times від 15 грудня колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

"Раніше мене називали одним з найбільших ворогів президента Росії Путіна. Однак, я провів три дні в одиночній камері, утримуваний Службою безпеки України, яка, серед іншого, звинувачувала мене в тому, що я – агент російської таємної служби", - йдеться в статті.

Після двох термінів на посаді президента Грузії, Саакашвілі займався викладацькою діяльністю в США, але, дізнавшись про Майдан, вирішив приєднатись до акції протесту, зазначається в колонці.

"На початку, після вигнання проросійського президента Януковича, ситуація в Україні виглядала багатообіцяючою", - твердить Саакашвілі, так описуючи свою роль в проведенні реформ в Україні: "до листопада я разом з командою колег з Грузії допоміг створювати нову поліцію. Ми також повністю трансформували те, як корумпованим чином закуповувались контракти і допомагали формувати Національне антикорупційне бюро України".

Пан Порошенко, олігарх який збагатився за старої системи та його оточення не тільки припинили допомагати моїй команді в Одесі та іншим реформаторам уряду, але і почали прямо руйнувати наші початкові досягнення

"На той час Порошенко вітав нашу допомогу, називаючи мене "великим другом України" і, надавши мені та іншим грузинським реформаторам, громадянство. Деяких з нас запросили до роботи в уряді України. Один очолив національну поліцію і інший – Міністерство охорони здоров’я. Ще один грузин став заступником антикорупційного бюро", - пише Саакашвілі.

На посаді губернатора Одеської області, Саакашвілі прагнув "захистити її від спроб Росії її забрати, а також прискорити реформи".

"Все йшло добре, доки наприкінці 2016 ми не побачили, що наші реформаторські зусилля блокуються центральним урядом, - наголошує Саакашвілі.

Так як я відмовився від грузинського паспорта, щоб стати українцем, це (позбавлення громадянства України - Г.А.) означало, що офіційно я став особою без громадянства

"Пан Порошенко - олігарх, який збагатився за старої системи, а його оточення не тільки припинили допомагати моїй команді в Одесі та іншим реформаторам уряду, але і почали прямо руйнувати наші початкові досягнення. Переконаний, що це в основному відбувалось з особистих інтересів: зростання прозорості державних установ залишало менше місця для того, щоб він заробляв гроші. Більше того, НАБУ почало розслідувати діяльність деяких осіб з найближчого оточення президента", - зазначає політик.

"Через декілька місяців, під час моєї подорожі за кордон, мене позбавили українського громадянства. (Так як я відмовився від грузинського паспорта, щоб стати українцем, це означало, що офіційно я став особою без громадянства). Незважаючи на прямі погрози не повертатись до України, я зміг повернутись – офіційно без громадянства, але більш рішучий, ніж будь-коли", - наголошує політик.

"Я почав проводити миру мобілізацію за зміни, формуючи коаліцію опозиційних партій та неурядових організацій, щоб протестувати перед парламентом", Мі- йдеться в колонці.

Саакашвілі так описує події, які перебували його арешту:

"Минулого тижня, моя партія "Рух нових сил" організувала найбільшу акцію протесту з часів Майдану, протестуючи проти корупції та нападок на антикорупційне бюро. Через два дні, мою квартиру, яка знаходиться біля Майдану, було обшукано декількома командами, які намагались мене заарештувати навіть не показавши мені ордер.

Росія має впливових союзників у цій дестабілізації - доморощені, пожадливі та корумповані еліти

Перехожі втрутились і звільнили мене з мікроавтобуса сил безпеки. Через кілька днів мене знову заарештували. Мені висунули звинувачення в "допомозі та підбурюванні кримінальної ", - спільників вигнаного президента Януковича, який втік до Росії".

"Генеральний прокурор оголосив, що я – агент російської таємної поліції і моєю метою є дестабілізувати Україну.

Справді, Росія дестабілізує Україну. І також Росія має впливових союзників у цій дестабілізації - доморощені, пожадливі та корумповані еліти, які перетворили те, що могло б стати найбагатшою країною Європи на одну з найбідніших", - зазначає Саакашвілі.

Політик високо оцінив рішення судді звільнити його і відзначив "надзвичайний тиск залишити мене під арештом".

"Я оскаржуватиму висунуті мені звинувачення і я переконаний, що буду повністю виправданий. Суддя Цокол є однією з мужніх людей України. Це – надія та майбутнє країни", - наголошує Саакашвілі.

Дивіться також: В Україні відкрили лабораторію, що виводить молочну галузь на новий рівень. Відео

​