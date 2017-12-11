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Суддя відкинула вимогу прокуратури щодо утримання Саакашвілі під домашнім арештом

Саакашвілі розмовляє з репортерами

У понеділок український суддя відкинула вимогу прокуратури, щоб Міхеіла Саакашвилі тримати під домашнім арештом. Це відкриває шлях до звільнення його з-під арешту.

Суддя Лариса Цокол заявила, що вимога прокуратури відхилена.

Прокуратура звинуватила Саакашвілі, якому 49 років, у тому, що він допомагав кримінальній організації. Ці звинувачення, за його словами, мали підірвати його кампанію за заміну на посаді президента України Петра Порошенка.

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