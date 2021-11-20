Сенаторка США привітала переведення Саакашвілі до військового госпіталю та припинення ним голодування

Сенаторка-демократка Джин Шагін привітала переведення колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі до Ґорійського військового госпіталю та припинення ним голодування.

У соціальній мережі Twitter законодавиця також звернула увагу на спільну заяву з сенаторами від обох партій, демократом Беном Кардином, республіканцями Джимом Рішем та Роном Джонсоном.

Заява закликала уряд Грузії надати Саакашвілі доступ до необхідної медичної допомоги, та наголошувала, що законодавці США уважно стежать за процесом проти нього.

У суботу посол ЄС у Грузії Карл Гартцелл також привітав "заходи щодо серйозної ситуації зі здоров'ям" Саакашвілі. Він також висловив сподівання на подальший прогрес і наголосив на важливості "об'єктивних медичних порад та належного правового процесу".

Як повідомляє "Радіо Свобода", експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі етапували з тюремної лікарні, що розташована в тбіліському районі Глдані, до Ґорійського військового госпіталю, де вже перебувають мати Саакашвілі Гіулі Аласанія, його особистий лікар та адвокати.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Держдеп США заявив, що уважно стежить за ходом лікування колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі та закликає офіційний Тбілісі ставитися до заарештованого екс-президента "справедливо та гідно"

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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