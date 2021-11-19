Держдеп закликав Тбілісі "справедливо та гідно" ставитись до Саакашвілі

Держдепартамент США уважно стежить за ходом лікування колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі, заарештованого на батьківщині 1-го жовтня, і закликає офіційний Тбілісі ставитися до заарештованого екс-президента "справедливо та гідно". Відповідну заяву речника Держдепу Неда Прайса розміщено на сайті відомства.

Як повідомляє видання Bloomberg, раніше Саакашвілі закликав США захистити його та заявив, що Грузія звертає із прозахідного шляху, на який він її поставив у минулому.

"Якщо США не стануть на мій захист, це надішле жахливий сигнал усім прозахідним лідерам та населенню", - цитує частину записки Саакашвілі видання.

У заяві Прайса йдеться, що Держдепартамент високо оцінює нагляд, який здійснює омбудсмен Грузії щодо утримання Саакашвілі під вартою, у тому числі створення незалежної медичної групи для оцінки стану здоров'я колишнього президента і стану, в якому перебуває тюремна лікарня.

«Ми наполегливо закликаємо уряд Грузії ставитися до пана Саакашвілі справедливо та гідно, а також дослухатися до рекомендацій омбудсмена про належне ставлення [до Саакашвілі], - заявив Прайс. - Ми також наполегливо закликаємо уряд Грузії забезпечити пану Саакашвілі можливість бути присутнім на всіх судових слуханнях у кримінальних справах проти нього у відповідності до міжнародного права».

Представник Держдепартаменту підкреслив, що Саакашвілі має право на «справедливий судовий розгляд, який включає можливість особисто бути присутнім на судових засіданнях, якщо він попросить про це».

У п'ятницю занепокоєння щодо стану Сааквшілі висловив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

"Я стурбований станом здоров'я колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Я сподіваюсь, що він отримає доступ до найкращої медичної допомоги, і коли його стан покращиться, йому буде надано можливість зустрічатись з дипломатами та представниками міжнародної спільноти", - заявив посадовець.

За повідомленнями "Радіо Свобода", у Міністерстві закордонних справ України заявили, що стурбовані погіршенням стану здоров’я Міхеїла Саакашвілі, якого утримують у лікарні пенітенціарного закладу № 18 у Глдані в Грузії. ЗМІ також повідомляли, що напередодні Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні.

Як відзначає "Радіо Свобода", влада Грузії запропонувала президенту Саакашвілі продовжити лікування в Ґорійському військовому госпіталі. Він вимагає перевести його до цивільної лікарні, називаючи це умовою припинення голодування.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", Bloomberg.

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