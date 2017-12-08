Нові протести - привид нового Майдану над Україною?

Колишній голова Одеської державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав українців вийти 10 грудня на Майдан Незалежності, щоб протестувати проти правління президента Петра Порошенка.

Кілька днів тому правоохоронці хотіли заарештувати його, але прихильники колишнього грузинського президента заблокували вулиці і витягнули його з поліцейської машини, після чого він очолив похід до Верховної Ради.

Українські правоохоронні органи звинувачують Саакашвілі в «сприянні імовірній кримінальній групі», яку очолює колишній президент Віктор Янукович, і що його діяльність – це частина планів Росії проти України. Саакашвілі, за правління якого Росія атакувала Грузію, відкинув ці звинувачення.

Саме він опинився в центрі уваги нинішніх протестів проти поширеної в Україні корупції. Іронією долі, цей колишній президент Грузії, який втратив громадянство після переїзду в Україну, де став губернатором Одещини, вдруге втратив громадянство – вже українське – рішенням свого колишнього покровителя Петра Порошенка.

Українська влади заявила, що хотіла арештувати Саакашвілі на підставі звинувачення, що його співробітник отримав 500 тисяч доларів від українського бізнесмена з російськиим зв’язками, для фінансування протестів.

Запідозрений у злочині Саакашвілі висміяв ці звинувачення. Його прихильники, також серед законодавців Верховної Ради, твердять, що насправді йдеться про спроби влади знищити опозицію, а на місце органів для боротьби з корупцією призначити нові, але фейкові, які не матимуть нічого спільного з дійсною боротьбою з корупцією.

Це, за всіма ознаками, дуже неоднозначна ситуація, - пише видання The Washington Post. Грузія протягом короткого часу досягла великих успіхів на шляху до демократії, зокрема знищила корупцію. Це довело до нищівної для Грузії війни з Росією у 2008 році і зростання авторитарних методів правління в країні. Саме після того, як йому загрожував арешт, він прибув в Україну, де після недавньої втечі президентg Віктора Януковича його прийнято як союзника, він отримав українське громадянтво і був призначений головою Одеської державної адміністрації. Але ця ідилія не тривала довго, Саакашвілі залишив посаду, звинуватив Порошенка в тому, що він перешкоджає в проведенні реформ і заснував нову опозиційну партію - «Рух нових сил».

Врешті Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, коли той перебував за кордоном, після чого цей політик, на якого так розраховував Захід після розвалу CРСР, залишився без громадянства і без посади.

Що більше, колишнього супротивника Москви, проти якого надіслано російські збройні сили, тепер українська влада звинувачує в тому, що він учасник відплатного плану проросійських сил в Україні.

Як заявив генеральний прокурор України Юрій Лученко, отримані Саакашвілі «кошти мали фінансувати протестні мітинги з метою захоплення влади в Україні».

Правоохоронні орган влади, неохочі виконати те, для чого їх створено, незважаючи на кілька спроб, дотепер не змогли арештувати Саакашвілі. Він далі на волі, заперечує звинувачення, зустрічається з прихильниками і продовжує критику органів влади, зокрема президента Порошенка, читаємо на веб-сторінці NPR.

На Майдані Незалежності знову з’явилися протестувальники. Чого хочуть учасники протесту і хто ними керує? На це запитання відповідь принесе майбутнє.

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