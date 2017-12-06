Держдеп: Експерти США в НАБУ допомогли висунути 108 звинувачень з корупційних справ

Завдяки допомозі США, Україна змогла конфіскувати близько 1,3 мільярди доларів готівкою і виявити більше 3,24 мільярди доларів вкрадених коштів, йдеться в заяві Державного Департаменту США з нагоди проведення в Вашингтоні Глобального форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом.

Американські експерти-правоохоронці працюють в Національному Антикорупційному Бюро (НАБУ), допомагаючи розбудувати інституційну спроможність для подолання корупції та повернення активів а також посилення антикорупційних заходів в Україні, зазначається в заяві.

Докладніше про допомогу ФБР для НАБУ читайте: "Агенти ФБР не бігали з пістолетами по Києву". Ситник та Холодницький в США прокоментували співпрацю з ФБР

Підтримку США було долучено до 333 кримінальних справ, розробки 207 повідомлень про підозру та остаточного формулювання 108 звинувачень у справах пов’язаних з корупцією. Програма допомоги триває і буде розвивати ці досягнення, наголошується в заяві.

Уряд США підтримує зусилля України з подолання корупції, зміцнюючи правову систему України, розслідування, що провадять правоохоронні органи, громадянське суспільство, а допомагає у забезпеченні виконання митних правил, йдеться в заяві.

Корумповані посадовці щороку крадуть більше 20 мільярдів доларів в світі. Ці гроші мають іти на фінансування сталого розвитку цих країн – шкіл, лікарень та доріг

Сполучені Штати також надають фінансування через Інноваційний фонд фіскальної прозорості, який співпрацює з неурядовими організаціями з метою забезпечення прозорості в енергетичній сфері.

Напередодні Дня боротьби з корупцією, Сполучені Штати спільно з Великобританією в Вашингтоні провели перший Глобальний форум з повернення активів отриманих злочинним шляхом (GFAR).

На форумі, представники різних країн обговорювали нові шляхи боротьби з корупцією, адже обсяг цієї проблеми дійсно вражає: за даними Світового банку, корумповані посадовці щороку крадуть більше 20 мільярдів доларів в світі. Ці гроші мають іти на фінансування сталого розвитку цих країн – шкіл, лікарень та доріг.

Аніж збагачувати корупціонерів, ці кошти мають допомагати зростанню економік і покращенню життя населення цих країн, заявляє Державний Департамент.

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